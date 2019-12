Je jedenáctá příčka po podzimu zklamáním, nebo ji hodnotíte jako dobrou výchozí pozici pro jaro?

Naše umístění v tabulce v polovině soutěže je dáno počtem bodů, které jsme v utkáních získali. Jestli je to na nováčka málo nebo hodně, tím se nezabývám. Nás nikdo ze soupeřů v odehraných zápasech jasně herně nepřevýšil. Ale hrůzostrašně jsme vlastní vinou výsledkově propadli ve čtyřech střetnutích – v Českém Brodě, ve Štětí a doma s Kladnem a Tatranem Rakovník. Před námi je jarní divizní polovina a teprve v jejím konci budeme porovnávat, co jsme na podzim ztratili a co na jaře získali. Bodů jsme však mohli a měli získat více.

Který podzimní zápas vypíchnete jako podařený a který vám naopak vůbec nevyšel? A proč tomu tak bylo?

Nejlepší náš výkon byl v Souši, tam jsme domácí 75 minut herně a organizací hry převyšovali. Naopak herním propadákem byl náš výkon ve Štětí. A to u všech hráčů, kteří šli do zápasu.

Pohled do statistik říká, že nemáte typického forvarda, který by byl gólový. Michal Lesniak má 5 branek. Co schází lounským útočníkům, aby byli více produktivní? Větší štěstí, čuch na góly, nebo snad podpora zálohy?

Divize, a zvlášť naše skupina B, je těžká soutěž. Každý tým disponuje s ohledem na kvalitu soutěže dobrými defenzivními hráči. Pokud vstřelí Michal Lesniak alespoň pět branek i na jaře, bude to jeho dobrá vizitka. Naším problémem není absence deseti a vícególového útočníka, ale velice nízká efektivita všech ofenzivních hráčů. A tou efektivitou nemyslím jen správné osobní hráčovo počínání v brankové příležitosti, ale hlavně také přesnost a volbu pro finální přihrávku. Právě tady hodně propadáme.

Jak na tomto faktu budete v zimě pracovat? Hodláte přivést posily do útoku? Nebo i do jiných řad?

Ano, máme v úmyslu celek posílit alespoň o dva zkušené konstruktivní hráče do ofenzivy. Ale vím, že to nebude jednoduché.

Kteří hráči vás na podzim uspokojili, na které bylo spolehnutí?

Měli jsme v průběhu podzimu až moc absencí z důvodu zranění nebo dalších. Ale spokojený jsem byl s částí defenzivy, brankářem Pokorným a většinově se stopery Vokurkou a Bestou.

Jsou hráči, kteří naopak zůstali za očekáváním? Nebo se na to díváte tak, že pro některé byla divize velkým soustem?

Nikdo mě z hráčů vyloženě nezklamal, i když velká část kádru hráčů se potýkala s dosti velkými výkonnostními rozdíly. A překvapen jsem byl z nepřipravenosti kluků, kteří k nám přišli z nejvyšší dorostenecké soutěže, na seniorský fotbal.

Troufnu si tvrdit, že na brankáře si Louny stěžovat nemůžou, je to tak?

Ano, na lounské brankáře je velké spolehnutí. A Kuba Pokorný je velice kvalitní gólman.

Jaký vůbec pozorujete rozdíl mezi divizí a krajským přeborem? Je to velký skok?

Divizní fotbalová úroveň je podstatně vyšší, než je ta krajská. A to hlavně díky daleko vyšší hráčské kvalitě.

Nakolik se vám na podzim dařilo scházet na trénincích? Měli jste na nich dostatečný počet, abyste mohli trénovat tak, jak bylo zapotřebí?

Tréninková docházka i morálka jsou v Lounech ve velké většině v pořádku. I když fotbal je na této úrovni spíše zábava a pracovní povinnosti někdy nelze ošidit.

Na jaře vás čeká boj o záchranu. Co bude pro ten boj nejdůležitější? Třeba snažit se mít stabilní formu, nemít bodové výpadky?

Ano,na jaře nás čeká boj o udržení soutěže. Výše jsem uvedl, že někteří hráči procházeli herními výkyvy. Pro jaro bude důležité se jim vyvarovat, důležité rovněž bude,aby se nám vyhýbala zranění. Jsem přesvědčen o tom, že díky podzimním zkušenostem budeme na jaře herně lepší.

Kolik bodů by mělo na záchranu stačit?

Musíme získat bodů více než soupeři,kteří sestoupí.

Co celkově říkáte na divizi, jak na vás působí?

Divize B je sportovní úrovní slušná soutěž, zázemí stadionů je logicky také na vyšší úrovni, oproti přeboru.

Mají Louny hráčský potenciál i zázemí na to, aby dlouhodobě hrály divizi?

Vím, že Louny již v předchozích letech dvakrát do divize postoupily a následně sestoupily. Všichni v Lounech jsme přesvědčeni, že tentokrát to bude jinak. Buduje se nové zázemí, diváci v Lounech na fotbal chodí, postupně budujeme i tým, který by měl být konkurence schopný tak, aby se divize tady dlouhodobě hrála. A myslím si, že vzhledem ke vznikajícím podmínkám by výhledově měl klub uvažovat o ČFL.

Jak se vám hrálo doma při rekonstrukci zázemí? Pohled na tabulku domácích zápasů říká, že se vám před vlastními diváky příliš nedaří.

Je jasné, že hrát soutěž v provizorních podmínkách není vůbec snadné. Ale rozhodnutí pana Vlastimila Sedláčka,majitele SEKA, nehrát soutěž v azylu, bylo naprosto správné. Díky úsilí vedení klubu a obětavým lidem v klubu jsme nějaké zásadní problémy nezaznamenali. Horší to měli diváci, ale nová tvář stadionu jim v krátké budoucnosti jistě vše vynahradí. A náladu jim snad také zvednou naše zlepšené domácí výkony.

Ondřej Holl