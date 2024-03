O šňůře devatenácti výher v řadě: Týmy soupeřů už se na nás chtějí vytáhnout, jsou to těžké zápasy. Chtějí se proti nám ukázat, někteří proti nám nemají co ztratit a mohou jen překvapit. Myslím si, že takhle to bude až do konce sezony. Teď nás čekají těžké zápasy – máme Bílinu, Šluknov. To nebude nic jednoduchého.

O formě Dobroměřic: My jsme měli léta dobrý mančaft, ale potřebovali jsme hromadu šancí na to, abychom dali góla. Pavel Exner tu šanci dostane a ten gól prostě dá. Jemu stačí fakt tři nahrávky a on z toho dá dva góly. Když měl formu Ondra Matyáš, tak to bylo také fajn. Ještě nám chybí bohužel Libor Maliňák, s čímž se musíme také nějak vypořádat. Už se bude ale pomalu vracet po zranění a tak budeme ještě více nabitější.

FOTO, VIDEO: Jiřetín se pral statečně. Lídr i tak získal devatenáctou výhru

O své roli jedničky: Bylo to dříve hodně vyrovnané, když tady byl Lukáš Pechar. To jsme spolu bojovali o post prvního brankáře, ale Lukáš je fakt dobrý kamarád. Teď odešel hrát jinam. Teď jsem tady s Danem (Rajninec), ten už má taky svá léta. Zatím nám to takhle všem sedí.

O postupu do krajského přeboru: Na ten každopádně myslíme, není to nic tajného. My už s tím tak nějak počítáme (úsměv). Tohle kdybychom pros*ali, tak si za to můžeme jen sami. Tohle prostě musíme udržet, máme velký náskok.

O posledním zápase v Horním Jiřetíně: Přijeli jsme do Jiřetína bojovat, my s takovým zápasem počítali. Bohužel nám vyloučili Pavla Exnera, což nám trošku hru zkomplikovalo, ale na druhou stranu nás to nakoplo s tím, že budeme kombinovat a nebudeme to hrát jen dopředu na Pavla. To nám potom i pomohlo. Začali jsme hrát po zemi, ne vzduchem a dali jsme z toho dva góly.