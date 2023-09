Zelinka si ze zatím pouze jediného na podzim získaného bodu dělá těžkou hlavu. "Když vidím, jak kluci v přípravě i zápasech makají, jak tomu dáváme ve volném čase všichni 120 procent, a pak za sebou máme takových pět týdnů, tak to není příjemné," říká.

V roli trenéra cítí mnohem větší tlak. "Vím, jaké to je, když se vám nedaří, když jste hráč, a jaké to je, když se vám nevede jako trenérovi, který má mnohem větší odpovědnost. Neumím si představit, jaké stresy musejí zažívat trenéři ve profesionálních soutěžích, kde jim mimo sportovní stránku jde i o živobytí."

Zatím poslední porážku si připsala žatecká parta se zmiňovanými Ledvicemi. "Myslím si, že jsme odehráli smolné utkání, byli jsme lepším týmem, ale nevyužili šance. Soupeř ukázal efektivitu a tím zápas vyhrál. Horko těžko se mi povídá povídá, poctivě pracujeme, ani jednou jsme nebyli horší a máme bod…"

Francl přišel o gól, dal jich šest. Jeden napsali tátovi, platil bych litr, řekl

Slavoji se nedaří. Proč? "Co si budeme povídat, není tady v minulé sezoně dvacetigólový Pavel Klíč, který v létě odešel do Loun. Šance si vytvoříme, ale zbrklostí, podceněním situace nebo špatným finálním rozhodnutím ty góly nedáme. Naopak soupeři skoro každou svoji šanci zakončí gólem," ví Zelinka. Jeho tým dal na podzim celkem sedm branek. Horší jsou z pohledu ofenzivy zatím jen čtyřgólové kluby Jílové a Krupka

Žatecký trenér věří, že výsledková krize jeho tým už brzy opustí. "Teď jedeme právě do Jílového, který je v podobně špatné situaci jako my. Pokusíme se dobře připravit a snad to zlomíme," dodává Zelinka.