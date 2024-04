Během tří dnů se potkali podruhé. Minulou středu žatecký Slavoj po penaltách vyrazil Černovice z krajského poháru 3:2. V sobotu v rámci krajského přeboru zase družina trenéra Jana Hyneše v Černovicích vyhrála 3:1.

Veledůležité body pro Žatec, když baží po záchranně nejvyšší krajské soutěže. Co k úspěchu vedlo? „Nebylo to moc pohledné utkání. Poprvé, co jsme to chtěli více zjednodušit a nehrát kombinačně po zemi. Popravdě to ani na tomto hřišti nešlo. Tak se dá říct, že se to dnes ukopalo, ale na to se nikdo ptát nebude,“ usmíval se žatecký kouč.

Tři góly padly v samém závěru prvního poločasu. Slavoj šel do vedení ve 41. minutě, o dvě minuty později navyšoval na 2:0. Černovice snížily z penalty ve 45. minutě Vlachem. Po obrátce stran hosté dali definitivu na body v 87. minutě z kopačky Pinkra.

„Pro nás strašně důležité body. Kdyby se nám podařilo potvrdit body doma, tak by to bylo super, ale čeká nás velmi těžký soupeř. Máme ode dneška některé hráče zraněné, tak se musíme dát přes týden do kupy,“ dodal Hyneš a vyhlíží tak o víkendu domácí střetnutí s celkem Proboštova.