Černčice původně do I. B třídy chtěly. Avšak na aktivu byly zařazeny do skupiny A, což bylo pro vedení klubu nepřijatelné. Výjezdy do Velkého Března, Malšovic či Křešic a podobně, by se prodražily. "Jezdilo by se daleko. K Děčínu, Ústí nad Labem nebo na Litoměřicko," řekl k situaci Jan Musil, předseda SK Černčice.

Po zasedání aktivu klubů se návrh na obsazení krajských fotbalových soutěží v Ústeckém kraji pro sezonu 2023/2024 tedy měnil. "My jsme to vzdali. Počítali jsme, že budeme ve skupině B a budeme jezdit kolem komína. Zkoušeli jsme změnu, třeba pro Duchcov by to taková rána nebyla, ale řekli nám, že musíme rok vydržet. V kádru ale máme starší kluky, mají rodiny a než toto, tak se raději vracíme do okresního přeboru. Krajský svaz jsme informovali," uvedl černčický manažer.

Přípravu na novou sezonu zahájí jeho tým 18. července. "Budeme chtít hrát opět v popředí tabulky. Kryry už tam nebudou, ale konkurence se najde vždy. Uvidíme, pokusíme se opět vyhrávat," nastínil vize do nejbližší budoucnosti Musil.

Okresnímu přeboru na Lounsku kraloval SK Havran Kryry, ten bude zařazen do "hratelné" skupiny B. "Oslavy prvního místa jsem si užil, byla to jízda a neskutečná euforie, kterou si tahle parta zaslouží. Jaké máme plány v I. B třídě? Nepoškodit si jméno, které jsme si vybudovali. hrát pohledný fotbal a dokázat, že to nebyla náhoda a že do vyšší soutěže patříme. Konkrétní plány na umístění bych zatím neřešil, ale věřím, že tento tým má na to, aby hrál v klidu ve vrchní polovině tabulky," uvedl v rozhovoru pro klubový facebook trenér SK Havran Kryry Roman Vobořil.

Kouč potvrdil, že dojde i ke změnám v kádru. "Odchází Vojtěch Bělíček, se kterým byla taková domluva už před návratem. Po půlroce stráveném v Údlicích se vrací Michal Nítek, obrovskou posilou pro nás bude dosavadní asistent David Hájek, který se vrací do mateřského klubu jako hráč. Jestli dojde k dalším změnám v průběhu letní přípravy, to se uvidí," dodal kormidelník Kryr.

Obsazení krajských soutěží_

Krajský přebor: Baník Most Souš B, Jílové, Litoměřicko, Slavoj Žatec, FK Ústí n. L. B, Neštěmice, Krupka, Kadaň, Proboštov, Modlany, Brná, Černovice, Ledvice, Vilémov, Oldřichov, Srbice.

I. A třída: Spořice, Lovosice, Dobroměřice, Junior Děčín, Bílina, Rumburk, Ervěnice Jirkov, Šluknov, Dušníky, Roudnice n. L., Strupčice, Mojžíř, Horní Jiřetín, Libouchec, Nové Sedlo, Pokratice.

I. B třída, skupina A: Velké Březno, Malšovice, Křešice, Chuderov, Trmice, Hostovice, Bohušovice n. O., Lukavec, Roudnice n. L. B, Sebuzín, Úštěk, Heřmanov, Chlumec, České Kopisty, Žitenice, Svádov Olšinky.

I. B třída, skupina B: Perštejn, Chlumčany, Meziboří, Lenešice, Klášterec n. O., Litvínov, Blažim, Duchcov, Málkov, Březno, Louny B, Podbořany, Údlice, Osek, Kryry, Rašovice.