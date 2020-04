Chlumčany to měly před nuceným utnutí soutěží dobře rozjeté. Pomýšlely na postup?

Za cíl jsme si postup rozhodně nedávali. Ale na jaře jsme se o něj klidně mohli prát. Já bych byl radši, kdybychom skončili první, ale postup bych raději přenechal jinému týmu. Přeci jen sleduji ty vyšší soutěže; bez posil, které je těžké shánět, bychom se tam moc neohřáli. I. A třída je po reorganizaci takový krajský přebor, i když s menší kvalitou. Ale aby to neznělo, že na vyšší soutěž od nás kluci nemají, tak chci říct, že tak to není. Pár fotbalistů, kteří by ji mohli hrát, kteří by se v ní neztratili, tu určitě máme.

Podzim jste měli dobrý. Čemu to přisuzujete?

Podzim byl takový zvláštní, ale přeci jen povedený, když se na to podívám zpětně. Ze začátku bylo těžké se sehrávat, přeci jenom nás tam bylo dost nových kluků, tak se zkoušelo pár variant, než se to pak ustálilo a než jsme začali sbírat body.

Ale jeden zápas se vám vůbec nepovedl. V Oseku jste dostali devět gólů!

Jednoznačně! Přitom se tam hrál fotbal nahoru a dolů, přesto jsme dostali facku a prohráli 0:9! S tím jsme se dospělém fotbale nikdy nesetkal.

I vám osobně se podzim povedl, ne?

Po přestupu do Chlumčan jsem čekal ještě větší porci gólů do sítí soupeřů. Chtěl jsem góly pomoct týmu, ale bohužel se v Chlumčanech hraje jiný styl fotbalu. Nedostávám se do zakončení tolik, jako jsem se dostával jinde, takže hraji trochu odlišným stylem. Přesto to tam trošku padá.

Měl jste na jaře nějaký gólový cíl?

Já už žádný gólový cíl nemám, nedávám si žádné mety. Moje cíle už jsou splněny tím, že jsem kraloval tabulce střelců od okresního přeboru až po I. A třídu.

Odcházel jste z Lenešic. Kously to, že jste přestoupil?

Myslím si, že v Lenešicích jsou rádi, že jsem odešel. Až na pár výjimek.



A co podzimní vzájemný duel? Vypadal podle toho?

Na ten zápas nevzpomínám rád. Deset minut před koncem jsme vedli 2:0. Dal jsem gól, jaký můj hodně dobrý kamarád Michal Jenka v bráně Lenešic nečekal. Nakonec jsme ale prohráli 2:3 po penaltovém rozstřelu. Ten zápas se hrál na postoloprtské umělce, takže to beru tak, že jsme ho nehráli doma. Utkání bylo zajímavé i tím, že mi to tam dával hlouček fanoušků pěkně sežrat, takže jsme si tam i něco vyříkávali. (úsměv)



O Chlumčanech se říká, že to tam táhne pár nadšenců.

To je pravda. Náš šéf je trenér Petr Novotný. Dělá pro fotbal maximum. V práci toho má asi hodně, ale přitom se věnuje i nám na fotbale. Společně s ním se o nás stará i Lukáš Vopršel. Trénuje s námi, je do fotbalu hodně zapálený. Atmosféra kolem party je i díky nim výborná.



Jak to vypadalo v zimní přípravě?

Probíhala úspěšně. Hráli jsme zimní turnaj v Postoloprtech, ovládli jsme ho bez ztráty bodů. Byly i kruhové tréninky, na ně jsem ale nechodil, protože bych se po nich nemohl hýbat v práci. Absolvovali jsme také spinning, do toho se trénovalo dvakrát týdně. Co se týče změn v kádru, tak k nám přišel Pavel Jenček z Dobroměřic, jinak se nic nedělo.



Na jaře jste stačili odehrát jen jeden trénink, na umělce v Postoloprtech jste porazili 4:3 Duchcov po penaltách. Přitom jste 0:3 prohrávali!

Ukázali jsme za toho nepříznivého stavu naši týmovou sílu, když jsme zápas dokázali otočit ve svůj prospěch. Mrzelo mě, že mě trenér střídal. Sice jsem byl pokopaný, ale cítil jsem se na hattrick. Jinak Duchcov je pro mě nejkvalitnější celek soutěže. Je jediný, se kterým se dá hrát dobrý fotbal. Podle mě by měl i na vyšší soutěž, když by udělal nějaké posily do zadních řad.

Týden po Duchcovu jste měli hrát v Ohníči. To utkání mělo být bez diváků, ale nakonec se zrušilo. Vadilo by vám, kdyby se fotbal hrál bez lidí?

Ta zpráva o tom, že se bude hrát bez diváků, mě ani tolik nevadila. Hlavně jsem si říkal, ať se hraje. Nikdo ale nemohl vědět, jak bude situace vážná. A pak se to celé zrušilo. I teď jsem z toho ještě zklamaný, protože jsme měli dobrou zimní přípravu.

Našli by se v týmu hráči, kteří by hráli i při pandemii koronaviru?

Určitě by se pár hazardérů našlo. Já mezi ně patřím.



Ta pauza je už hodně dlouhá, že?

Čekal jsem, že se nebude hrát maximálně tři kola. Teď vůbec nevím, jak dlouho se nebude hrát. Ale co si budeme povídat… Fotbal musí jít stranou, přeci jen jde o zdraví.



Byl byste pro, aby se sezona dohrávala o prázdninách? V čase, kdy jsou dovolené?

Osobně bych sezonu dohrával klidně dvakrát v týdnu. Jak říkal Petr Švancara – proč nechodit v teple na fotbal, když stejně na žádnou dovolenou do zahraničí jet nemůžeme. Fanouškům by to rozhodně nevadilo. Pro ně je horší chodit na fotbal v prosinci, to trpí víc než my, hráči. A myslím si, že týmy by se daly vždy dohromady. Sice by to byla zvláštní sezóna, ale aspoň by byla dohraná. Horší by to bylo s formou hráčů, kteří potřebují trénovat. To já se cítím lépe když nejsem na tréninku a pak skočím do zápasu. (smích)



Jak trávíte doma nucené volno?

Sleduji internet, různá fotbalová videa.



Nevadí vám, že jsou zavřené hospody?

Já jsem rád, že jsou zavřené. Nejsem totiž ten, co by to pivo pil každý den. Spíš mi je líto těch provozovatelů.



A nechybí některým spoluhráčům víc pivo než fotbal?

Podle mě jim spíš chybí fotbal, protože na to pivo se vždycky nějak domluví. U nás je to banda notorů. (smích)



Do práce chodit můžete?

To je jediné pozitivní. Díky tomu mám dostatečný pohyb. Jen je nepříjemné, že pracuji ve Vagónce, kde je spousta národností. Ukrajinci, Vietnamci. Trochu se bojím, abych se nenakazil, zvlášť od Ukrajinců. Na Vietnamcích je vidět, že mají větší strach než my, Češi. Ale v práci nám měří teplotu, musíme mít roušky. Snad pojedeme pořád. Práce mě baví a hlavně živí.



Co tam děláte?

Revizi vagónů, zkoušky jejich brzd. Je to taková pohodová, zvládnutelná práce. Jen je tam špína. I při té pohodě se umím kolikrát pěkně vytočit a naštvat. (úsměv)



Ondřej Holl