Fotbalovou kariéru startoval v Černčicích. "Potom jsem hrál za Louny v dorostu divizi i za áčko. Po střední jsem šel na vejšku do Prahy, a proto jsem i přestoupil do Prahy na Čechii Smíchov, kde hráli pražskou I. A. třídu. Po covidu, jsem chtěl vyzkoušet něco nového a přestoupil jsem jak kvůli kabině, partě i kvůli lepšímu fotbalu do Dobroměřic."

Dal jste někdy tolik gólů v jediném utkání? V zápise o utkání jste uveden jako autor pěti branek.

Nikdy jsem tolik gólů nedal. Možná někdy v žácích, ale v chlapech určitě ne. Měl jsem rekord "jenom" hattrick. Těch gólů proti Pátku bylo dokonce šest, ale to tam psát nemusíte.

Dostal jste se na 14 podzimních gólů v osmi střetnutích za juniorku, jeden jste přidal za první tým FK Dobroměřice! Máte nějakou osobní metu, kolik branek za sezonu chcete dát?

I když jsem útočník nikdy jsem si na začátku sezony nedal milník na góly. Vždycky jsem se snažil hrát týmově, i kdyby jsem měl dát za sezonu třeba jenom pět gólů. Ale tuhle sezonu, když se mi bude dařit, bych rád dal přes 20 gólů. Hlavní pro mě bude, když postoupíme.

Měl váš brankostroj nějaké ohlasy? Chválil vás trenér nebo spoluhráči, nedobíral si vás třeba Eduard Bránický, nejlepší střelec celé soutěže?

Samozřejmě. Hodně lidí mě chválilo jak trenér, fanoušci tak i spoluhráči. Spíše mi říkali ať to ukážu i na jaře. S Edou jsem ještě nemluvil, ale myslím, že k tomu přistupuje stejně jako já, nezáleží na osobních statistikách, hlavně ať se týmu daří.

Musel jste spoluhráčům něco kupovat, sazebník do kasy, pivo na dokopné?

Určitě. Hned jak jsem přišel do kabiny tak si mě odchytil Petr Bouček a hned mi to psal do kasy. A na dokopné je určitě na něco pozvu.

FOTO: Nenasytný nováček je při chuti. Kryry dávají góly a dál sbírají výhry

Jak se vám hrálo osobně? Pátek přijel v oslabené sestavě, jen s osmi hráči do pole a brankářem. Podle výsledku 18:0 to byl jednoduchý zápas?

Hrálo se mi překvapivě strašně. Nikdy jsem takhle nehrál a ani doufám hrát nebudu. Góly a výsledek skvělý, ale proti osmi a ještě poslednímu týmu okresního přeboru, kteří ten zápas nebrali ani vážně a dělali si z toho holubník, tak to opravdu zábava nebyla a já to dělám hlavně pro zábavu.

Byla to nejvyšší podzimní výhra? Asi i v přeboru je takový výsledek poměrně výjimečný?

To určitě je hodně i na okres, ale jak říkám proti Pátku v tolika lidech se nic jiného nedalo čekat.

Jak hodnotíte podzim z osobního i týmového pohledu?

Určitě skvělý, Áčko je první v A. třídě a Béčko druhý v okresu. A hra se oproti minulému roku taky zlepšila.

Chodíte hrát i za dobroměřické áčko, i za něj jste gól na podzim dal…

Chtěl bych hrát za Áčko, ale kvalitativně na to ještě nemám a bohužel čas na trénink teď taky nemám. A bez tréninku se v I. A. třídě hrát nedá.

Je vám 23let. Neláká vás vyšší soutěž, když se vám tak daří? Máte nějaké fotbalové sny?

V patnácti šestnácti letech jsem přemýšlel, že skončím s fotbalem a nakonec jsem chodil hrát v Lounech divizi a teď v Dobroměřicích A. třídu, takže já jsem teď spokojený a nikam výše se neženu.

Komu fandíte, máte nějaký fotbalový vzor?

Z českých týmů jsem od malička fandil Bohemce. Zatáhl mě do toho táta s jejich kamarády a už mi přirostli k srdci. Jeden vzora nemám. spíše více hráčů, ke kterým vzhlížím a respektuji.

Není vám líto, že podzimní část sezony končí, když tak jedete? Chcete hrát na jaře o postup. Největší konkurent Černčice?

Trochu jo, ale věřím, že se nám forma přenese i do jara. Myslím si, že na postup máme a zasloužíme si ho. Černčice mě popravdě překvapily, ale věřím, že je porazíme a postoupíme.