Amatérský fotbal vyčkává. Bude se hrát, nebo nebude? Aktuální epidemická situace sice není pro případné dohrávání pozitivní, přesto si svazy nechávají zadní vrátka, ročník 2020/2021 zatím neruší.

OFS Louny ale už dal vědět, že soutěže musí být dohrané do konce června, sezonu prodlužovat nebude. Pro regulérní ukončení soutěžního ročníku je nutné odehrát více než 50 % všech soutěžních utkání v dané soutěži. Pokud dojde k restartu, budou se dohrávat nejprve podzimní duely.

V případě různého počtu odehraných utkání na konci soutěžního ročníku se použije koeficient. Aby byl zachován postup a sestup, musí být tedy odehráno minimálně 14 kol v okresním přeboru a 13 kol ve III. a IV. třídě. Pokud se začne, budou kluby včas informovány a bude vydaná nová termínová listina, zároveň řídící orgán určí „inkubační dobu" pro přípravu klubů před restartem soutěže.

Termín pro plošné zrušení soutěží se prozatím neurčuje.



Další hlášení OFS Louny:

- přestupní období se prodlužuje do 14. 5. 2021.

- s ohledem na aktuální vývoj soutěží Výkonný výbor rozhodl o plošném zrušení kompenzačních poplatků pro ročník 2020/2021, a to v plném rozsahu.

- vzhledem k tomu, že se nehrají mistrovská utkání, nedostávaly kluby žádnou finanční podporu ve formě úhrady nákladů na rozhodčí, v nejbližších dnech má FAČR vydat oznámení, jak bude klubům finančně pomáhat.

- současný informační systém FAČR končí 30. 6. 2021, od 1. 7. 2021 bude provozován zcela nový IS.



Ondřej Holl