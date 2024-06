Aby byli Buškovičtí ještě větším postrachem, potřebovali by zlepšit tréninkovou morálku. „Byla trošku slabší, ale v porovnání s ostatními, i z týmy z B třídy, by to mohlo být horší. Máme hodně hráčů na směny, někteří pracují v Německu. I z tohoto důvodu se do B třídy nehrneme. Fotbalový potenciál by tu určitě byl, ale nedokázali bychom se na ni kvalitně připravit," myslí si předseda Baníku.

Skvělou zprávou ale je, že i nadále bude pokračovat buškovické béčko. „Teď hraje pátou sezonu. Někdy je to složité dát mužstva dohromady, ale většinou se nám to dařilo. Pokud se nám povede přivést někoho nového, šikovného, tak nikdo nestojí, zahrát si můžou díky záloze všichni."

Buškovice spadají pod Podbořany, od města se jim dostává dostatečná podpora. „Moc za ni děkujeme. Zrovna teď se řeší projekt závlahy. Podpora je opravdu na vysoké úrovni, vážíme si jí," vzkazuje Trávníček.

Kostra hráčů Baníku pochází přímo z Buškovic ti další mají ke klubu vazbu z minulosti, například v něm začínali. „Díky tomu je tu parádní parta. Kluci tu chtějí zůstat, i když někteří mají nabídky odjinud, třeba i z vyšší soutěže. Zkrátka už mají v sobě buškovickou DNA," pochvaluje si Jaroslav Trávníček, který kvituje i velkou podporu fanoušků. „Nemůžeme si stěžovat, jezdi s námi i ven, třeba v Dobroměřicích byli slyšet."