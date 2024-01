Pokud by se hodnotila pouze domácí střetnutí, byl by Baník, jenž podzimní část končil výhrou 5:0 nad Žiželicemi, za lídrem jen tři body. Buškovičtí, i díky 13 brankám nejlepšího střelce mužstva Milana Hrbika, prohráli před vlastním publikem jediný zápas!

"Na podzim jsme nějaká střetnutí vyhráli trochu se štěstím. Věřím, že na jaře potvrdíme, že do popředí okresního přeboru patříme," nastínil šéf klubu jeho ambice pro nejbližší budoucnost.

K jejich naplnění má napomoci zimní příprava. Začala už v sobotu 13. ledna. Tým do konce měsíce absolvoval 11 tréninkových jednotek, v únoru jich bude osm a v březnu do zahájení mistrovské soutěže sedm. K tomu se samozřejmě přidají přípravná střetnutí. První bude už v sobotu. "Na umělce v Kryrech si zahrajeme s Tatranem Podbořany. Fyzickou přípravu absolvujeme v domácích podmínkách, máme tady výživné možnosti, jezdíme i na umělku do už zmiňovaných Kryr, zúčastníme se kadaňského turnaje," upřesnil pestrý scénář zimní přípravy Trávníček.

Je rád, že úspěšnou podzimní partu nikdo neopustí. "Kádr udržíme pohromadě. Navíc pracujeme na příchodu dvou posil. S jedním hráčem jsou jednání ve finální části, je to na spadnutí, ale jméno prozrazovat zatím nechci. A s druhým fotbalistou jednáme, ale to je zatím spíše v plenkách," nastínil předseda možné kádrové změny.

Jarní část sezony zahájí Baník Buškovice v sobotu 23. března od 15:00 na hřišti po podzimu s pouhými třemi získanými body posledního celku tabulky TJ Sokol Pátek.