Smutnit ale rozhodně nemusel. Jeho tým, hrající čtvrtou okresní třídu, rozstřílel TJ Sokol Srbeč 10:0. On se na ní podílel čtyřmi góly a stal se Osobností Deníku. Branky nasázel v rozmezí 7. až 30. minuty. "A mohlo to být ještě lepší, ale další dvě šance jsem nevyužil. Jinak nám první zápas vyšel, třebaže nám asi čtyři hráči chyběli, tak jsme ho zvládli. Hosté od stavu pět nebo šest nula odpadli a ten výsledek asi odpovídá. Chtěli jsme dobře začít, a to se myslím povedlo."