„No my jsme k tomu nedali ještě dvě penalty, ale zápas jsme měli pod kontrolou a jsme rádi, že jsme ho zvládli,“ řekl sekretář prvního celku tabulky Lukáš Hájek, jenž kvituje, že se postupně do kádru vrací hráči, kteří na začátku jara k dispozici nebyli: "Tím se zvýší konkurence."

SK Havran Kryry budou oproti plánu až v neděli od 13.30 hostiti právě Postoloprty. "Musíme se nachystat na další zápas, pak nás čekají dva zápasy venku, takže asi mohu říci, že nyní ž pro nás bude každý zápas klíčový," uvedl Hájek.

Černčicím pomohl k tříbodovému zisku autor hattricku Kamil Smola. „Pomohl nám rovněž gól do šatny na 3:2, ve druhé půli jsme přidali další tři branky,“ uvedl spokojený předseda SK Černčice Jan Musil.

Na třetí místo tabulky se vyhoupl Výškov, který si po výhře 3:1 prohodil pořadí s nyní už čtvrtou dobroměřickou rezervou. Domácím chyběl nejlepší střelec Eduard Bránický, který tak i po 18. kole zůstává na 28 brankách.

"Jeli jsme tam s respektem, s tím, že jsme o jejich dobrém a teď omlazeném kádru věděli. Doplnili to o dorostence, co jsem nastudoval, a mohou si pomoci z áčka. My máme momentálně velmi zkušený tým, naše mužstvo si sedlo a zápas zvládlo na výbornou. Kluci to odjezdili po zadku a to byl hlavní důvod našeho vítězství. Jsou to cenné body, kterých si vážíme," řekl předseda a vedoucí výškovského týmu Martin Vápeník.

Jarní nadstavbou pokračovala na Lounsku ve třech výkonnostních skupinách i třetí třída. V té nejvyšší zůstávají bez ztráty bodu Měcholupy, které v poslední půlhodině zápasu otočily ve skupině D zápas s FK Peruc a vyhrály 3:2. Ve skupině E se neodehrál zápas Buškovice B - Černčice B. "K zápasu jsme neodjely, bylo nás málo," uvedl předseda černčického klubu Jan Musil.