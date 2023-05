„Když vedete o dva góly, mělo by se to udržet. Je to škoda, je nám jasné, jaká situace v boji o postup je. Asi nám už půjde jen o udržení druhého místa, protože Kryry už tolik bodů neztratí. Doplatili jsme na chyby, které pramenily ze špatné komunikace,“ řekl černčický předseda Jan Musil.