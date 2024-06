Jaké je vaše celkové hodnocení sezony? Skončili jste první, musíte být nadšení. Je vůbec něco, co se nepovedlo? Sezonu určitě hodnotím kladně, jelikož cíle, které jsme si před začátkem dal, vítězství a postup, jsme splnili. Za nepovedené věci beru remízu 3:3 s Dobroměřicemi na domácím hřišti, kdy jsme ještě v 83. minutě vedli 3:1. Dále to je remíza v Postoloprtech 1:1, kdy jsme dostali branku, i přesto, že domácí hráli v devíti hráčích. V poslední řadě je to prohra v Kozlech. To byly situace, které jsem špatně kousal.

Čemu vděčíte za tak povedenou sezonu? Dobrá příprava, kvalitní hráči, minimum absencí?

Určitě je to kvalitou hráčů na okresní přebor. Celou sezonu jsme hráli převážně ve stejné sestavě. Občas někdo vypadl, ale většinou jen na jeden zápas. Větší zranění se nám vyhýbala. Vlastně jedinou větší ztrátou byla stopka na 5 zápasů pro Petra Pecinku za červenou kartu.

Doma jste ani jednou neprohráli, je pro vás domácí prostředí opravdovým hnacím motorem?

Neřekl bych, že to bylo hlavně o domácím prostředí. Samozřejmě, že naši fanoušci jsou skvělí, někdy až nepříjemní pro soupeře. Občas si vybrali favorita u soupeře a pak mu celý zapas '„fandili''. Spíš je to o kvalitě a velikosti hřiště.

Kteří hráči jsou osou týmu, bez kterých by to nešlo?

Nechci jmenovat jednotlivé hráče, protože, jak už jsem uvedl, sestava se téměř neměnila; každý měl nějakou úlohu, kterou si plnil a tím přispěl k postupu.

Překvapil vás někdo? Někdo, kdo v sezoně vylétl?

Nenapadá mě nikdo, kdo by mě překvapil nějakým velkým progresem. Vyzdvihl bych, že jsme si dokázali po celou sezónu držet stabilní formu a neměli jsme výpadky.

Jaký máte kádr? Jsou v něm starší hráči, nebo máte dobrý mix a řadu mladých?

Základ týmu tvoří starší hráči, někteří kvalitou převyšují okresní přebor. Zbytek jsou mladí kluci, kteří potřebují ještě růst. Pár kol před koncem se do tréninku zapojili i dorostenci, někteří zasáhli i do ostrých zápasů a určitě nezklamali. Půjdou s námi i do přípravy a věřím, že se stanou platnými členy.

Jaký fotbal jste se snažil jako trenér po hráčích vyžadovat? Jaký styl? A nakolik ho oni dokázali plnit?

Vím, jak je na této úrovni důležité, aby to hráče hlavně bavilo. Proto se snažím prezentovat kombinačním fotbalem. Mít balón pod kontrolou a tím i celý zápas. Myslím, že se to dařilo a po celou sezónu jsme hráli dobrý fotbal.

Jaká byla tréninková morálka? Řada klubů se potýká s malou účastí na tréninkách.

Na toto si stěžovat určitě nemůžu. Celou přípravu, i v průběhu sezóny, bylo na tréninku vždy minimálně 10 hráčů. Když se připojil dorost, tak se stalo, že trénink absolvovalo přes 20 hráčů.

Jaká je úroveň okresního přeboru? Měli jste hodně kvalitních zápasů, nebo se o kvalitě dá hovořit jen v případě duelů s týmy ze špičky tabulky?

Kvalitní zápasy jsme odehráli s Dobroměřicemi, ty chtěly hrát v obou zápasech fotbal. Na domácím hřišti s námi fotbal jinak nikdo hrát nechtěl. Spíš soupeři přijeli bránit a hrát na brejky. Když už jsme ztratili, tak tím, že nás dokázali umlátit. Třeba Výškov přijel jenom bránit a zdržovat, my nedali šance, a proto si odvezli bod.

Nahoru nakonec jdou tři týmy. Jak uspějí v B třídě?

Každý, kdo jde do vyšší soutěže, musí určitě posílit. Bude to kvalitnější i rychlejší. Takhle po sezóně si neodvážím tipovat, jakou mohou hrát úlohu v B třídě.

Jakou roli chcete hrát v nejnižší krajské soutěži vy?

Ono je to těžké co chci a co bude realita. Samozřejmě chci hrát nahoře a vyhrávat. Uvidíme, jak rychle se dokážeme srovnat s vyšší soutěží a co to přinese. Moje cíle jsou ale vždy ty nejvyšší, už jsem tak nastavený. Chci B třídu vyhrát a to řeknu i klukům na začátku přípravy. Jít do nové sezóny s tím, že se chci jen zachránit, je zbabělé. Musíme všichni pracovat na tom, abychom chtěli vyhrát každý zápas.

Co zmiňované posilování?

Výrazné posílení určitě nechystáme. Někdo přijít musí, ale v konkurenci týmů kolem Loun je to těžké. Ideální by bylo do každé řady přivést jednoho hotového hráče. Kádr jinak doplníme dorostenci, kteří nějakou kvalitu už mají a budou dostávat minutáž, aby se mohli zlepšovat.

Víte, kdo odejde? A můžete prozradit hráče, které jste už podepsali?

Zatím o žádném pohybu dovnitř ani ven nevím. Nějaké informace v průběhu sezony o tom, že někdo z týmu trénuje jinde a chce odejít, jsem měl, ale za mnou nikdo z nich nepřišel. U těchto hráčů je to spíš o hlavě a jejich myšlení než o pracovitosti.

Přemýšleli jste nad tím, jestli přihlásíte vyšší soutěž, nebo bylo dopředu jasné, že Černčice chtějí do kraje?

Už na začátku sezóny jsme vyhlásili, že chceme okresní přebor vyhrát a postoupit. Nechtěl jsem se schovávat a mlžit, že se uvidí v průběhu sezóny atd.

Jaké máte v Černčicích podmínky?

Tréninkové podmínky máme výborné. Hřiště v okresu asi jedno z nejlepších. Bohužel nám ale chybí tréninkové hřiště, aby se rozmělnila zátěž a hřiště si dokázalo odpočinout. Všechny týmy totiž trénují v Černčicích a na některých místech je to znát. Ideální by bylo místo školního hřiště udělat umělou trávu a vylepšit tak i podmínky na zimní období.

Máte i řadu mládežnických týmů. Je tohle výhoda Černčic do budoucna oproti ostatním klubům?

Je pravda, že mě samotného překvapilo, kolik týmů máme. Od předsedy, po trenéry tomu všichni dávají maximum a je to znát i na počtech dětí, které u nás jsou. Je to budoucnost každého klubu a myslím, že my jsme na dobré cestě.

Jaká je vize fotbalového klubu do budoucna?

Předseda klubu pracuje na projektu Vize 2030 a během tohoto roku jí chce sám představit veřejnosti. Mojí vizí je hrát fotbal, který bude bavit jak hráče, tak i diváky a přitáhne další obecenstvo. Hrát důstojný fotbal v B třídě, posouvat limity hráčů a třeba některým pomoci k lepšímu angažmá.