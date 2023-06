Čimpera šel za snajpra Bránického a dal bleskově čtyři góly. Hraje za tři týmy

/FOTO/ Deset minut se po svém poločasovém střídání rozkoukával a pak to velké představení začalo. Mladý útočník dobroměřické rezervy Jakub Čimpera nasázel v rozmezí sedmnácti minut čtyři branky a rozhodl o nečekaně vysoké výhře svého celku v zápase 14. kola okresního přeboru v Černčicích 7:3 (2:2). "Chválil mě trenér i spoluhráči, ale byla to jejich zásluha, že jsem ty góly dával, hezky mi to vždy připravili," skromně řekl 16letý dorostenec, jenž však už rok nastupuje i za muže, a to dokonce i v I. A třídě.

Krutý debakl schytal druhý celek okresního přeboru Černčice (v bílém) od rezervy Dobroměřic, čtyřmi brankami se blýskl Jakub Čimpera, který o přestávce střídal kanonýra Bránického. | Foto: Deník/Jaroslav Tošner

Jeho trefy v rozmezí 56. a 73. minuty znamenají, že je Kanonýrem Deníku na Lounsku. "V minulém kole jsme ztratili výhru v zápase s Buškovicemi, kde jsme vedli už 6:3 a skončilo to 6:6. Tentokrát jsme prohrávali 0:1 a 1:2, ale do poločasu jsme vyrovnali a ve druhé půli jsme nasadili mladé kluky, kteří to rozběhali a domácí jim nestačili," hodnotil divokou desetigólovou přestřelku trenér dobroměřické rezervy Milan Myšák s tím, že první půle byla vyrovnaná a druhá se lépe povedla jeho celku. Hrdinu utkání chválil. "Je to mladý kluk, věkem dorostenec, nechodí za nás pořád, ale tentokrát mu to tam napadalo. Pomohli mu i spoluhráči," chválil kouč čtyřgólového šikulu. A jak zápas viděl snajpr? "Hrálo se mi dobře. První poločas byl vyrovnaný, ve druhém jsme to rozběhali a oni pak už odpadli," popisuje odchovanec Postoloprt. Chlumčany by o patro výš šly. Postup je motivace, proto hrajeme, ví kouč Svoboda Neochvějně nejlepším střelcem soutěže je jeho zkušenější spoluhráč Eduard Bránický, autor v sezoně celkem už 38 branek. I on se v zápase trefil, po čtvrthodině srovnával na 1:1. Pak ho, možná symbolicky zastoupil právě Čimpera. "Eda se zranil, tak jsem tam šel. Věděl jsem to dopředu, rozcvičoval jsem se asi od 20. minuty i o poločasové pauze. Jsem rád, že jsem ty šance, které mi spoluhráči vytvořili, využil," přiznává mladík, jenž se za dobroměřickou rezervu trefil celkem pětkrát. Góly však střílí rovněž za dorost, někdy ho hlavní kouč David Holeček povolá dokonce do A mužstva. Jak se v šestnácti mezi dospělými v kabině cítí? "Já už hraju za dospělé asi rok. Jsem v dorostu, ale starty mám i za A a B tým. V áčku, když jsem v nominaci, tak sbírám minuty, většinou ke konci utkání. Je to dobrá zkušenost, od starších kluků se můžeme něco přiučit. Taky je dobře, že nás mladých chodí takhle víc. V béčku je dorostenců asi polovina." Další výhodou je, že může hrát na více postech. "Nejlépe se cítím jako útočník, občas hraju i v záloze, nebo i obránce. Záleží na trenérovi. Další zápas nás čeká v sobotu dopoledne. Béčko hraje v 10.15 v Žiželicích, áčko ve stejný čas v Novém Sedle. Oba týmy hrají ještě o čtvrté místo. Čekal jsem, že tak nějak v tabulce budeme. Uvidíme, v jaké nominaci budu," dodal Čimpera, jenž žádný vzor ani velké plány nemá: "Jsem tady spokojený. V Dobroměřicích je dobrá parta a i to dobrým výsledkům pomáhá. Jiné plány, než hrát tady, nemám."

