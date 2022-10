Hattrick jste dal za poločas, jak branky padly a hecovali vás třeba spoluhráči nebo trenér?

První jsem dal z voleje po zemi k tyči, druhý byl jen z dorážky a třetí a čtvrtý po zemi z vápna na zadní tyč. Už v poločase na mě křičeli fanoušci, bylo to prostě super a určitě mě to namotivovalo a jsem rád, že jsem před koncem zápasu přidal k hattricku ještě jednu trefu.

Nahrávali vám spoluhráči ve druhé půli více?

Neřekl bych, že hráli na mě, šance měli i ostatní kluci, ale já se tam trefil.

Zatím máte v sedmi zápasech osm branek, jak jste spokojen?

Více než gól na zápas to je dobrý průměr, ale je to díky spoluhráčům, kteří mě dokáží dobře nahrát. Všechny asistence na moje góly jsem dostal od Daniela Dvořáka, bez něho bych tolik branek nedal. Je to můj takový dvorní nahrávač, ale celkově mi pomáhá celý tým.

Jste střelec?

Teď hraju v útoku, kde mě chtěl zkusit trenér, takže se mi daří, ale normálně jsem hrával středního záložníka a na tolik gólů jsem zvyklý nebyl.

Jakou metu gólů byste rád dosáhl?

Do konce půlky sezeny bych dal ještě dva góly a zaokrouhlil to na deset. A na jaře třeba opět tolik.

Jaký to byl v Chožově zápas, kde jste 5:3 vyhráli? Padly tam tři červené a dvanáct žlutých karet!

Padlo hodně žlutých karet, i já jednu dostal. Hrálo se v docela dobrém tempu a hlavně to bylo vyhecované. Hrálo se nahoru dolů, padalo hodně gólů, což je myslím i dobře pro fanoušky. Určitě to byl z naší strany jeden z těch lepších zápasů.

V neděli odpoledne hostíte souseda v tabulce Hříškov, co od zápasu očekáváte?

Doufáme ve výhru, ale předpokládám, že to bude vyrovnaný zápas.

Jaké máte v Košticích ambice a jak jste s dosavadním průběhy sezony spokojen?

Oproti minulé sezoně jsme se dost zlepšili, myslím, že s dosavadním průběhem sezony můžeme být spokojeni, ale v tabulce chceme jít výš a výš a pokud se nám bude dařit, tak třeba zasáhnout do boje o postup.