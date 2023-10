„Jste kamarádi, sousedi, takže předpokládám, že to bude takový přátelák, já tedy budu stát na prostředku a budu koukat do oblak, nic se tu nebude dít. Věřím, že se budete k sobě chovat úplně perfektně. A když někdo něco, tak mu dá pusinku, až ho zvedne," vzal si zkušený rozhodčí Miroslav Aksamit po nástupu krátký proslov, fotbalisté si podali ruce a pustili se do boje.

Férové chování jim vydrželo jen jeden poločas, po obrátce především hostující hráči a příznivci začali komentovat výroky sudích. Jako první se ze hřiště po kritice rozhodčího Aksamita pakoval Rostislav Tatár. „Několikrát jsem ho na jeho chování upozorňoval. Nepomohlo to, tak došlo k vyloučení. Po udělení červené mi začal hrubě nadávat," vylíčil v zápasu do kolonky „zpráva rozhodčího" Aksamit.

To už byli fandové Holedče ve varu. Odpalovali dělbuchy a pro sprostá slova také nešli daleko. Sedm minut před koncem řádné hrací doby došlo k nešťastnému zranění měcholupského kapitána Slavomíra Kouska, ke kterému musela být přivolána rychlá záchranná služba. „Nebylo to nic zákeřného. Neustál srážku, špatně šlápnul a zlomil si pravou ruku nad zápěstím. Na záchranku se čekalo asi dvacet minut, pak se začalo normálně hrát, hosté v tu chvíli vedli 2:1," přiblížil trenér domácího celku Karel Tesař.

Zkraje utkání byla atmosféra pozitivní:

Zdroj: Deník/František Bílek

Jeho tým šturmoval za vyrovnáním. Intenzivní snaha vyvrcholila ve druhé minutě nastavení. „Vytvořili jsme si tlak, byla tam série rohů. Po zahrání jednoho z nich byla písknutá penalta, když obránce Holedče při snaze odehrát balon kopl našeho hráče do hlavy; snažil se zakončit do odkryté brány na zadní tyči," vybavil si měcholupský Kristián Kousek.

„Nastavoval jsem tři minuty. Penaltu jsem nařídil za nedbalé kopnutí do hlavy v souboji o míč. Nařízení penalty ale neunesli hráči Pavel Tomeš a Tomáš Nedvěd, za hrubé urážky jsem je vyloučil," vrátil se Aksamit k spouštěči běsnění hráčů a příznivců Holedče.

Hlasy z tábora TJ Sokol Měcholupy

Marian Tunsu: Fanoušků přišlo dost z obou stran, to bylo fajn. Ale čekali jsme, že to proběhne v jiném duchu. Za mě byla remíza spravedlivá a dohnali nás k ní v závěru naši fanoušci, za což jim moc děkujeme. Rivalita mezi kluby tu je už od dob starých pánů, co mi kluci povídali, tak nějak to jde z generace na generaci.

Kristián Kousek: Ta kulisa na začátku zápasu byla super, protože to bylo povzbuzování z obou strana. To hráče opravdu baví. Kotel hostů měl v tomto ohledu navrh, ale naši fandové a hlavně děti na „tribuně bunkr" se také nenechali zahanbit. Bohužel během chvíle se to převrátilo ve velmi sprosté a zákeřné urážení hráčů a všech zúčastněných na hřišti, bohužel převážně z kotle hostů. Myslím si, že ke sportu to moc nepatří. Celkově to pak kazí dojem ze zápasu, což je smutné. Toto derby bylo vždy hodně emotivní, vyhecované už od dob našich předků. Za moje působení v Měcholupech jsem jich zažil hned několik, ale nikdy se to takhle nezvrtlo. Čekal jsem, že to bude sportovnější, protože i když je to derby, tak se jak s hráči tak, i se spoustou fanoušků známe osobně. Když ale člověk vidí, co se s lidmi stane v davu, nestačí se divit.

Na měcholupském hřišti se rázem strhla okolo Aksamita nechutná strkanice, která dalším karetním trestem oceněná nebyla. „Padala tam slova, která ani napsat nemůžu. Někteří hostující fanoušci vběhli na hřiště a napadali rozhodčího fyzicky. Museli je uklidnit hráči obou týmů. Sudí řekl, že už nikoho vylučovat nebude, jinak by to byla pro Holedeč kontumace pro nedostatek hráčů na hřišti," uvedl Kousek. „Na hrací plochu vnikly dvě podnapilé osoby, které se mě snažily napadnout. Zabránili tomu hráči obou družstev a pořadatelé," potvrdil Aksamit.

„Z mého pohledu k tomuto vůbec nemuselo dojít, kdyby pan rozhodčí zápas zvládl. Hlavně jeho závěr se mu vůbec nepovedl," nabídl svůj názor střelec dvou branek Holedče Jakub Škarda. Jeho spoluhráč Pavel Zelenka byl stejného názoru. „Ty emoce způsobil výkon rozhodčího po celou dobu zápasu. Se vším respektem nestojí za řeč. Reakce fanoušků a hráčů na jeho verdikty byly pochopitelné. Jak se říká ‚co zaseješ, to sklidíš´. A přispělo k tomu i zranění domácího kapitána, kterému přejeme za celý náš tým brzké uzdravení."

Vedoucí SK Holedeč Libor Adam chování hráčů a fanoušků nechtěl omlouvat výkonem rozhodčího. „Podle mého názoru jeho nepovedený výkon k rozvášnění negativních emocím přispěl, ale za chování našich hráčů a fandů se chci omluvit. Vedení klubu s ním zásadně nesouhlasí."

Po proměněné penaltě, která určila konečný stav 2:2, Miroslav Aksamit střetnutí ukončil a odšpuntoval tak další výlev negativních emocí. Kotel příznivců Holedče ho při odchodu do kabiny napadl verbálně, došlo i k polití pivem. „Na hřišti si s námi všichni hráči podali ruku. Před šatnou do mě fanoušci strkali, uráželi mě hrubě slovy jako haj*le, zmr*e a podobně. Jedna fanynka pak na mě hodila kelímek s pivem," napsal Aksamit do „zprávy rozhodčího".

„Já se nestačil divit, co kotel hostí předvedl. Sudího napadal a i přes snahu pořadatelů se tomu moc nešlo zabránit. U mě tím hodně klesl, toto do fotbalu nepatří nebo obecně do sportu. Nazvat ty lidi bandou opic tak urážím opice. Na zápas se přišli podívat lidé ze Žatce a jiných okolních klubů. Po utkání mi psali, že byli zklamaní a znechucení chováním těchto rádoby fanoušků," poznamenal měcholupský Kristián Kousek.

Hlasy z tábora SK Holedeč

Libor Adam (vedoucí): Máme velkou fanouškovskou základnu, za což jsme rádi, protože chceme hrát fotbal pro lidi. Toto byl náš první velký incident mezi fanoušky a rozhodčími. Už jsme to s nimiprobírali abudeme se snažit, aby k takovým věcem nedocházelo. Co se týče vniknutí našich diváků na hrací plochu v průběhu zápasu, tak tvrdím, že nebyli na hřišti, ale stáli za brankou - v místě, kde není zábradlí, vzdáleni od hrací plochy zhruba 15 metrů.

Jakub Škarda: Fans v Holedči máme jedinečné. V derby i od domácích Mecholupskych byla podpora, což je vždy super. Diváků a fanoušků bylo tolik, že ani v kraji jich tolik nechodí. Dokud nedocházelo k tendenčnímu pískání pro domácí, bylo vše z hlediště tak, jak to má být. S Měcholupy jsem ale žádnou rivalitu nepociťoval. Naopak když postoupili, tak nás v jednom zápase přišly podpořit, což bylo fajn. Když mám použít slovo rivalita, tak bych to slovo použil spíše v zápase s Tuchoricemi.

Pavel Zelenka: Fanoušci? Naprostá senzace! Přesně kvůli tomuhle se ten fotbal hraje hned lépe; nutí vás to ze sebe na hřišti vydávat maximum. Tímto chci projevit maximální respekt a poděkování celému fanklubu. V hledišti vyhrál a ani se nedá říct, že těsně. Na zápas jsme se připravovali celý podzim. Nemůžeme se dočkat, až se znovu setkáme na naší domácí půdě.

Aksamit se ve své šatně rozhodl zavolat policii, obával se dalšího napadení při odchodu ke svému autu. „Do šatny rozhodčích se pak dostavil hlavní pořadatel a ještě jeden pořadatel. Uvedli, že byli také napadeni fanoušky Holedče a že skupina těchto fanoušků odmítla opustit areál, že na nás čeká venku. Požádal jsem proto pořadatele o přivolání policie. Ta brzy na to přijela, situaci vyřešila a zapsala si moje nacionále," stálo ve „zprávě rozhodčího".

Libor Adam, vedoucí SK Holedeč, rozporoval, že by fanoušci po utkání čekali na rozhodčí. „Na zápas jsme pořádali skupinový pěší pochod. Po zápase fanoušci pouze čekali, až budou všichni, aby mohli vyrazit na cestu. Nikdo se nepokoušel dostat k rozhodčím, odcházeli dlouho před tím, než sudí napsal zápis. Když přijela policie, nikdo tam nebyl. Nikdo ani nevěděl, že si rozhodčí nechal zavolat policii."

Domácí fotbalista Marian Tunsu, který ve druhé minutě nastavení proměnil penaltu, vybojovaný bod věnoval do nemocnice kapitánovi Slavomírovi Kouskovi. Atmosféra, která během duelu panovala, ho zklamala. „Moc jsme se na zápas těšili, ale už od prvních minut na nás fanoušci Holedče pokřikovali urážky. Ať už šlo o druh národnosti nebo o povolání, jaká děláme. Mrzí nás, kam až se to v závěru strhlo. Ke všemu tomu, co se stalo, jsme ještě zjistili ztrátu dvou zápasových míčů a poškození zámků na celé budově. To k fotbalu nepatří. Musíme poděkovat našim fandům, že zachovali klidné hlavy a zbytečně nepřilévali olej do ohně."

Dohrávka emocemi prošpikovaného derby bude u disciplinární komise. Disciplinární řízení čeká nejen tři „červené" hráče SK Holedeč, ale i domácí klub. Pořadatelská služba podle mínění sudího Miroslava Aksamita byla nedostatečná. „Přes veškerou snahu situaci nezvládla. Bohužel se situace na hřištích stále zhoršuje, rozhodčí téměř nemají ochranu," vypíchl Aksamit. „Pořadatelů jsme měli pět. Počítali jsme jednoho na padesát lidí. Možná byla chybička v tom, že pořadatelé neměli stanovené pozice. I pro náš klub je to velké ponaučení," přiznal kouč Měcholup Karel Tesař.

TJ Sokol Měcholupy - SK Holedeč 2:2 (1:1). Branky: 7. K. Kousek, 90+2. Tunsu - 9. a 68. Škarda. Rozhodčí: Aksamit - Lapka, Mayer. ŽK: 2:4. ČK: 50. Tatár, 90+2. Tomeš, 90+2. Nedvěd. Diváci: 150.