Událostí byl zápas, který se neodehrál. "Zprostředkovaně víme, že mají v Cítolibech asi nějaké potíže, ale mohli dát vědět alespoň dopředu. Čekali tu hráči, trenéři, diváci. Nakonec jsme si dali takovou tréninkovou jednotku. Příští zápas budeme hrát v neděli v Kozlech, kde mají po suchu popraskané hřiště," uvedl Vápeník, rovněž vedoucí výškovského mužstva, v tabulce aktuálně třetího celku.

Milan Skula, člen výboru SK Cítoliby, na facebookovém profilu SK Cítoliby official poslední květnový den zveřejnil. "Ve funkci člena výboru Sportovního klubu Cítoliby jsem aktivně působil přes tři roky. V tuto chvíli konstatuji, že veškerá moje upozornění, návrhy nápravných opatření a zavedení postupů vedoucích k vyšší transparentnosti, nebyly řadou členů výboru SK Cítoliby brány na zřetel a naopak se staly prvotním impulzem k názorové roztříštěnosti a zdrojem současných problémů nejen ve vedení klubu," napsal Skula.

Překvapilo domácí klopýtnují SK Havran Kryry. Všechny branky padly v první půli, na jejím konci byl vyloučen Petr Toth. "Z dnešního zápasu musím ocenit hlavně soupeře, který byl velice slušný a předvedl rychlý, dravý fotbal. My jsme trochu promíchali sestavu a první poločas se nám vůbec nepovedl. Výkon některých hráčů nerbyl stoprocentní, možná chyběla i motivace. Vše ale bereme jako do dalších zápasů a do vyšší soutěže," uvedl trenér poražených Roman Vobořil.