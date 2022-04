Dal jste někdy pět gólů, jako naposledy za FK Dobroměřice B v okresním přeboru Lounska?

Myslím, že jedině v dorostu, ale mezi dospělými ne. V mládežnících mám rekord asi sedm.

Chodíte v Dobroměřicích za áčko i béčko?

Záleží, jak to vzhledem k pracovním povinnostem stíhám, jak ta práce vychází. Máme v klubu hodně dobrou partu, snad jen srovnatelnou s dřívější v Lounech za trenéra Schettla. V Dobroměřicích je to takové rodinné. Jinak tady pendlujeme do béčka bez potíží. Když je málo lidí, tak se dva tři z áčka snaží pomoct.

Bude vás pět gólů něco do klubové kasy stát?

V áčku se platí, v béčku ne. Doufám, že mě to nepřijde moc draho. Tak jsem rád.

Pamatujete si všechny góly?

Jo, první byl už ve 3. minutě, dostal míč za obranu, píchnul jsem si ho a trefil bodlem. Při druhém jsem šel také sám a mířil na zadní tyč, před třetím jsem dostal míč do uličky, čtvrtý jsem jen dorážel a při pátém mi někdo poslal míč do vápna, já si to dal do protisměru, vystřelil a trefil.

Libčeves jste porazili drtivě 13:0…

Hraje za ni můj kolega z práce, říkal, že jim to nesedí, že zkusí nižší soutěž. Teď kvůli zranění neměli gólmana, ve 4. minutě jsme vedli 2:0 a bylo hotovo. Pro ně trochu ostuda.

Dal jste v této sezoně osm gólů, máte nějakou metu?

Jestli jsem za béčko nastoupil asi ve čtyřech zápasech, moc jsem nestíhal. Nějakou metu nemám. Chci, aby se nám dařilo. Je to tady super, mají o nás péči, jsem spokojený.

Jaké máte plány?

Zkusit se víc prosadit za áčko. Nedávno s Kláštercem jsem zahodil tutovky.