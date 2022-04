"Nikdy jsem neměl nějaké velké vzory nebo sny, v mládeži to bylo na dobré cestě, ale pak jsem měl jiné priority, fotbal nebyl na prvním místě. Teď jsem ale rád, že jsem se k němu vrátil. Cítím, že to v noze mám, baví mě to, chci pomoci k postupu a udělat lidem, co na nás chodí, radost," říká v rozhovoru navrátilec s tím, že pro radost hraje v ideálním fotbalovém věku na vesnici i on.

Dal jste čtyři góly za poločas, za pouhých 37 minut…

Nešlo by to bez týmu, fotbal je týmová hra. Všichni jsme mákli, spoluhráči mě dobře nacházeli. Děkuji klukům, snad to takhle půjde dál.

Vybavíte si, jak ty branky v rychlém sledu padly?

všechno to bylo po kombinačních akcích, byl jsem ve vápně. Ve správný čas na správném místě. A všechno mi tam spadlo.

To je obnovená premiéra jako hrom, souhlasíte?

To ano, je to hodně super. Dlouho jsem nehrál, tohle byl můj první zápas. Neměl jsem moc chuť do fotbalu, ale teď mě to chytlo.

Dobírali si vás v poločasové přestávce spoluhráči?

Dělali jsme si srandu, že jdu na hřiště po takové době a hned dám do poločasu čtyři góly. Kluci si mě moc nedobírali, jen říkali, že doufají, že budu chodit dál.

Měl jste to v týmové pokladně drahé?

Dávali jsme si pivko, rundu jsem párkrát otočil, oslavilo se to.

Sokol Koštice jste porazili 14:0 (8:0), byla to nejvyšší výhra?

Určitě nejvyšší výhra v sezoně, nebyl to nejsilnější soupeř, nemají body, jsou dole, ale asi je dobře, že jsem měl na rozjezd jednodušší zápas.

Teď v sobotu vás ale čekají první Měcholupy…

To už bude jiný oříšek, snad se sejdeme a vyhrajeme. On by byl asi super třeba i bod.

Na první místo ztrácíte tři body, ale máte dva zápasy k dobru, neprohráli jste a za vše hovoří i impozantní skóre 47:4…

Je to hratelný. Jak jsem sny neměl, tak teď možná je tím snem postup. Rád bych pomohl co nevíce.

Jak máte v klubu podmínky?

Udělali jsme nové hřiště, začali chodit mladí, zůstáváme po zápasech, parta je tu lepší, než když jsem tady začínal. Je vidět, že dvakrát týdně trénujeme, není to jen báčko, ale klasika rozcvička, běhaní, věci s balonem. Snad i ta dobrá příprava nám k postupu pomůže.