Čím to, že se vám v Pátku tak extra dařilo?

Je to díky klukům, když dostanu dobrou přihrávku, měl bych to proměnit. Docela mi to tam padalo.

Měl váš pětigólový zápis během sobotního střetnutí 13. kola v týmu nějaký ohlas?

To je taková vesnická klasika. Když dá někdo minimálně hattrick, už se dává do kasy. U nás máme tradici, že se u našeho domácího stánku koupí panáky. To mě neminulo.

Už jste z pozice záložníka nastřílel na podzim 12 gólů, co té bilanci říkáte? Máte nějakou vysněnou sezonní gólovou metu?

Díky těm pěti gólům jsem se asi vyhoupnul výš, ale já si na osobní statistiky nepotrpím. Jestli jsem v nějaké střelecké tabulce teď výš, tak jsem rád, ale extra to neřeším. Důležitější je týmový úspěch.

Celkově to byl povedený zápas že?

Celkově mám z našeho výkonu radost, tolik gólů zase tak často nedáváme.

Soupeře jste deklasovali…

Jak znám za ta leta Pátek, a už jsem tam párkrát hrál, tak na Pátku to bylo těžké vždycky. Oni se s tím moc nemažou. Teď jsou na spodku tabulky, v podstatě jich bylo jedenáct a od toho se odvíjelo i vysoké vítězství.

Pomohlo vám vyloučení domácího Dominika Mola z 68. minuty, kterého sudí David Šnídl vyloučil za prudké vražení do soupeře s velkou intenzitou, jak uvedl v zápise?

To už bylo zbytečné. Podle mě se jednalo o mladého kluka, zpětně jsem koukal, že mu bylo asi sedmnáct. Možná průběh zápasu neunesl.

Nejlepší střelci přeboru: 1. E. Bránický (Dob. B) 15

2. M. Vimr (Cítoliby) 14

3. M. Hrbik (Buškovice) 13

4. J. Hrnčíř (Černčice) 12

5. F. Ondráček (Černčice)12

Nyní vás čeká v tabulce třetí Vrbno…

To bude těžký zápas, já osobně jsem doufal, že to bude v sobotu od dvou souboj prvního s druhým. Oni ale předešlý zápas s Výškovem 0:1 ztratili, a tak to přímý boj o první místo tabulky nebude. Věřím, že to bude vyhrocený a snad i pěkný fotbal.

Loni jste se o postup do I. B třídy přetahovali s Kryry, jaké ambice mají ambice Černčice nyní? Jako lídr tabulky postup?

Já osobně bych o postup rád hrál, ale nemůžu mluvit za spoluhráče nebo vedení klubu. V minulé sezoně jsme skončili druzí a postoupit chtěli, tak snad ty ambice máme pořád. Hra se zlepšila, náš fotbal k něčemu vypadá, je docela i pohledný, takže asi jo.

Osobní fotbalové sny nemáte?

Já jsem vždycky hrál jen v Černčicích a ambice na téhle okresní nebo vesnické úrovni nemám. Pro mě je to tady klub číslo jedna a jsem spokojený.