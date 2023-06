/FOTO, VIDEO/ O víkendu bylo v Kryrech na Podbořansku hodně veselo. Tamní fotbalisté vyhráli okresní přebor, když v posledním utkání sezony na svém hřišti deklasovali Krásný Dvůr 13:0. Slavilo se hned po skončení zápasu, pivo a šampaňské teklo proudem.

Fotbalisté Kryr po vítězství nad Krásným Dvorem oslavili první místo v okresním přeboru. | Video: SK Havran Kryry

Hráči dostali speciální trička a převzali pohár pro vítěze soutěže. Díky prvnímu místu v okresním přeboru si vybojovali postup do „kraje“.

Fotbal v Kryrech má bohatou tradici, v minulých letech byl tým z Podbořanska pravidelným účastníkem krajských soutěží, zahrál si i divizi.

Fotbalový oddíl v Kryrech byl založen v roce 1946 jako DSO (dobrovolná sportovní organizace) Sokol Kryry. Od nejnižších tříd se postupně probojovali místní fotbalisté z okresu Podbořany do I.B třídy tehdejšího Karlovarského kraje, kde vydrželi celá padesátá léta, aniž by byli ohroženi sestupem. V roce 1960 v rámci územního přerozdělování padly Kryry do Severočeského kraje a v okrese Louny byly zařazeny do II. třídy.

Kryry slaví tři kola před koncem postup, snajpr Bránický se blýskl čtyřmi góly

V létech šedesátých se pohyboval kryrský fotbal v okresních soutěžích. Mužstva se pohybovala většinou ve spodních patrech a přišly i sestupy. V ročníku 1974–75 slavily Kryry postup do I.B třídy, kde vydržely tři sezóny, aby se znovu vrátily do okresního fotbalu. Tam pak byly dlouhých 18 let. V ročníku 1996–97 se v Kryrech slavil pod vedením nového šéfa Miroslava Šíra a hrajícího trenéra Antonína Fröhlicha postup do I.B třídy. Po roce postoupily Kryry do I.A třídy, což byla historicky nejvyšší soutěž, která se v městečku v kategorii dospělých kdy hrála.

A bylo ještě líp. Sezona 2001–02 přinesla postup do krajského přeboru, který jako nováčci soutěže Kryry vyhrály a v roce 2003 postoupili do divize. Pod tento veliký úspěch byli podepsáni Radek Baroš, Martin Paclt, Milan Franc, Jiří Gregor, Martin Beránek, Jan Špergl, Michal Plánička, Richard Zelinka, Lukáš Kožíšek, Gustav Suchan, Vlastimil Kožíšek, Jan Novák, David Učík, Radek Presbruchý, Milan Šiml a trenér Jan Laibl.

Po Blšanech, VTJ Žatec a Lučanu Žatec, Libočanech a Lounech se staly šestým mužstvem z území okresu Louny, které si vybojovalo postup do republikové soutěže. Loni se to povedlo i Domoušicím na Lounsku, v divizi ale nenastoupily a klub se prakticky rozpadl.

1/38 Zdroj: Laurencia Helásková Fotbalisté Kryr vyhráli okresní přebor a postupují do krajské soutěže. 2/38 Zdroj: Laurencia Helásková Fotbalisté Kryr vyhráli okresní přebor a postupují do krajské soutěže. 3/38 Zdroj: Laurencia Helásková Fotbalisté Kryr vyhráli okresní přebor a postupují do krajské soutěže. 4/38 Zdroj: Laurencia Helásková Fotbalisté Kryr vyhráli okresní přebor a postupují do krajské soutěže. 5/38 Zdroj: Laurencia Helásková Fotbalisté Kryr vyhráli okresní přebor a postupují do krajské soutěže. 6/38 Zdroj: Laurencia Helásková Fotbalisté Kryr vyhráli okresní přebor a postupují do krajské soutěže. 7/38 Zdroj: Laurencia Helásková Fotbalisté Kryr vyhráli okresní přebor a postupují do krajské soutěže. 8/38 Zdroj: Laurencia Helásková Fotbalisté Kryr vyhráli okresní přebor a postupují do krajské soutěže. 9/38 Zdroj: Laurencia Helásková Fotbalisté Kryr vyhráli okresní přebor a postupují do krajské soutěže. 10/38 Zdroj: Laurencia Helásková Fotbalisté Kryr vyhráli okresní přebor a postupují do krajské soutěže. 11/38 Zdroj: Laurencia Helásková Fotbalisté Kryr vyhráli okresní přebor a postupují do krajské soutěže. 12/38 Zdroj: Laurencia Helásková Fotbalisté Kryr vyhráli okresní přebor a postupují do krajské soutěže. 13/38 Zdroj: Laurencia Helásková Fotbalisté Kryr vyhráli okresní přebor a postupují do krajské soutěže. 14/38 Zdroj: Laurencia Helásková Fotbalisté Kryr vyhráli okresní přebor a postupují do krajské soutěže. 15/38 Zdroj: Laurencia Helásková Fotbalisté Kryr vyhráli okresní přebor a postupují do krajské soutěže. 16/38 Zdroj: Laurencia Helásková Fotbalisté Kryr vyhráli okresní přebor a postupují do krajské soutěže. 17/38 Zdroj: Laurencia Helásková Fotbalisté Kryr vyhráli okresní přebor a postupují do krajské soutěže. 18/38 Zdroj: Laurencia Helásková Fotbalisté Kryr vyhráli okresní přebor a postupují do krajské soutěže. 19/38 Zdroj: Laurencia Helásková Fotbalisté Kryr vyhráli okresní přebor a postupují do krajské soutěže. 20/38 Zdroj: Laurencia Helásková Fotbalisté Kryr vyhráli okresní přebor a postupují do krajské soutěže. 21/38 Zdroj: Laurencia Helásková Fotbalisté Kryr vyhráli okresní přebor a postupují do krajské soutěže. 22/38 Zdroj: Laurencia Helásková Fotbalisté Kryr vyhráli okresní přebor a postupují do krajské soutěže. 23/38 Zdroj: Laurencia Helásková Fotbalisté Kryr vyhráli okresní přebor a postupují do krajské soutěže. 24/38 Zdroj: Laurencia Helásková Fotbalisté Kryr vyhráli okresní přebor a postupují do krajské soutěže. 25/38 Zdroj: Laurencia Helásková Fotbalisté Kryr vyhráli okresní přebor a postupují do krajské soutěže. 26/38 Zdroj: Laurencia Helásková Fotbalisté Kryr vyhráli okresní přebor a postupují do krajské soutěže. 27/38 Zdroj: Laurencia Helásková Fotbalisté Kryr vyhráli okresní přebor a postupují do krajské soutěže. 28/38 Zdroj: Laurencia Helásková Fotbalisté Kryr vyhráli okresní přebor a postupují do krajské soutěže. 29/38 Zdroj: Laurencia Helásková Fotbalisté Kryr vyhráli okresní přebor a postupují do krajské soutěže. 30/38 Zdroj: Laurencia Helásková Fotbalisté Kryr vyhráli okresní přebor a postupují do krajské soutěže. 31/38 Zdroj: Laurencia Helásková Fotbalisté Kryr vyhráli okresní přebor a postupují do krajské soutěže. 32/38 Zdroj: Laurencia Helásková Fotbalisté Kryr vyhráli okresní přebor a postupují do krajské soutěže. 33/38 Zdroj: Laurencia Helásková Fotbalisté Kryr vyhráli okresní přebor a postupují do krajské soutěže. 34/38 Zdroj: Laurencia Helásková Fotbalisté Kryr vyhráli okresní přebor a postupují do krajské soutěže. 35/38 Zdroj: Laurencia Helásková Fotbalisté Kryr vyhráli okresní přebor a postupují do krajské soutěže. 36/38 Zdroj: Laurencia Helásková Fotbalisté Kryr vyhráli okresní přebor a postupují do krajské soutěže. 37/38 Zdroj: Laurencia Helásková Fotbalisté Kryr vyhráli okresní přebor a postupují do krajské soutěže. 38/38 Zdroj: Laurencia Helásková Fotbalisté Kryr vyhráli okresní přebor a postupují do krajské soutěže.

V divizi se ale dlouho Kryry před dvaceti lety neudržely. Hned další sezonu spadly do krajského přeboru. Ten ale v sezoně 2004–05 vyhrály a zajistily si opět návrat do divize. Tu už hrály pod hlavičkou Chmel Blšany B, do kterých řada kryrských fotbalistů přešla. V roce 2006 Blšany B z divize spadly a přesunuly se do Libočan, kde hrály své zápasy krajského přeboru. V Kryrech zůstal jen okresní přebor.

V roce 2008 se v Kryrech zformoval tým pod vedením trenéra Richarda Zelinky. V sezoně 2008–09 s přehledem vyhrál okresní přebor, když ani jednou neprohrál a postoupil do I.B třídy. O rok později, v sezoně 2009–10, následoval postup do I.A třídy a v roce 2011 do krajského přeboru.

V druhé dekádě 21. století se Kryry pohybovaly v krajských soutěžích, v posledních letech ale přišly sestupy a pád do okresního přeboru. Ten teď kryrští Havrani vyhráli a opět se vracejí do „kraje“.