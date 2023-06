Jeho oblíbeným hráčem je norský bombarďák Erling Haaland, hvězda Manchesteru City. V Krásném Dvoře se podobně, třebaže na nižší úrovni, prosazoval i Bránický. V úvodní čtvrthodině se trefil dvakrát, další dvě branky přidal v dalším průběhu střetnutí. "Hrálo se nám dobře. Náš hlavní trenér nemohl být k dispozici, tak ho zastoupil asistent a jinak kouč dorostenců Oliver Kvapil, který je mladý, namotivovaný, snažil se nás vyhecovat i nás, a tak se nám povedl už ten začátek. Úkolem bylo dát rychlý gól a v klidu dohrát, což se nám povedlo."

Přes vysokou výhru ocenil i výkon soupeře, posledního celku tabulky. "Oni nehrají špatný fotbal, mají tam šikovné kluky, akorát jim chybí větší disciplína, chování na hřišti."

Tabulku střelců vede v okresním přeboru o osm gólů před tuchořickým Dominikem Veitem. "Jsem rád, že se mi střelecky daří, věřím, že to první místo uhájím. Do konce zbývají tři zápasy, pokud dám dva góly za zápas a zaokrouhlím to na 40, tak budu rád. To bych mohl dát."

Další střelecké zápisy tedy bude moci už v sobotním domácím utkání proti Buškovicím, výkop bude v 17.00. K dispozici už by měl být i kompletní realizační kádr, včetně hlavního kouče. "Buškovice? To je soused v tabulce. Také tam mají šikovné hráče. U nich nám zápas nevyšel, nechci se vymlouvat na hřiště, ale oni jsou na něj nějakým způsobem zvyklí, a nám se tam dobře nehraje. Teď je máme doma a já věřím, že navážeme na vítězství a na té úspěšné vlně zůstaneme až do konce sezony."

Dobroměřická rezerva může závěr jarní části sezony dohrávat v klidu, je čtvrtá a na třetí Výškov ztrácí jen dva body. "Spokojení být můžeme, ale nejsme. Každý rok víme, že máme na to, být první, ale teď jsou první a už jistí postupující Kryry. Jediný mančaft, který je dokázal dvakrát v sezoně porazit, to jsme byli my. Porazili jsme je u nich i u nás. Myslím si, že jsme se o postup mohli trošku více poprat," dodal Bránický.