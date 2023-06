Lubenec se na podzim kvalifikoval do skupiny, o postup, rozjel ji ale velmi špatně, třikrát v řadě prohrál. „Nebylo to ono. Já dostával hodně gólů, sebevědomí šlo dolů. Ale teď to vypadá, že jsem se chytl, snad už to bude dobré," usmívá se mladičký gólman Robin Zima, který je jedním z nováčků. „Musím poděkovat klukům, kteří mě podrželi. Neslyšel jsem žádné výčitky."

„Musí chytat, to je jasné. Dostává šanci, teď se mu daří, jsme moc rádi. Jasně, někdy jsme si rýpli, ale on ví, že to bylo jen ze srandy," doplňuje Polena.

Právě příběh brankáře Zimy dokresluje situaci Lubence. Tým, který je postavený převážně z hráčů z obce, drží pospolu. Kdyby si v kabině fotbalisté pouštěli někdejší hit Pavla Horňáka a Michala Davida s názvem Jsme sehraní, nikdo by se nemohl divit.

„Máme necelých patnáct stovek obyvatel. Až na pár výjimek stavíme tým z místních. Jakmile se totiž natahají kluci odjinud, nefunguje to. A zdravá parta je základem," tvrdí trenér Jiří Korf, velký srdcař. „Já bydlím kousek od hřiště, jsem i správce. Za Lubenec jsem v minulosti hrál."

Dalším nováčkem je Petr Zuska. „Myslím, že už jsme sehraní. Já jsem tu velmi spokojený, protože je skvělá parta, navíc jsou tu parádní podmínky," rozplývá se. „Zázemí prima, postavila se nová umělka, jen travnaté hřiště je trošku tvrdší, ale to není problém," přizvukuje Zima.

Korf děkuje za podporu obci. „Je to vlastně náš jediný sponzor. Teď se udělala pergola, hned máme zase o něco lepší podmínky." Podle kapitána Poleny zázemí odpovídá vyšším soutěžím. „Co jezdíme po okolí, tak vidím, že se máme hodně dobře. Myslím, že klidně by se tu mohla hrát i B třída. Ale zatím jsme spokojeni tam, kde jsme. Teď chceme tým sehrát, stabilizovat, doladit partu, pak se uvidí."

Mezi opory Spartaku Lubenec patří kromě Poledny gólový útočník Patrik Ledvina, jehož však čeká operace kolna. Po ní je Zdeněk Vukliševič, mezi základní stavební kameny trenér Korf řadí i Jaroslava Kuchára. „Hlavní je, že se nám podařilo omladit. Sezona sice není taková, jak jsme si představovali, ale budeme lepší. Také bychom chtěli zvětšit základnu."

Kapitán Daniel Polena souhlasí. „Sleduji okolní kluby, mají s počtem lidí v týmu problémy. Některé už ani nejsou. I proto je teď jiný systém soutěže. Myslím, že není úplně šťastný. My teoreticky máme o co hrát, ale jsou skupiny, kde nejde o nic. A to pak kluky nebaví. Motivace je důležitá. Jsem rád, že u nás na trénink chodí celkem slušný počet lidí, toho si vážíme. Snad do budoucna současnou situaci zúročíme."