Jak hodnotíte současnou situaci, kdy se nesmí ani trénovat po skupinách? Jaké to bude mít na hráče dopady?

M: Dopady budou ve všech týmech stejné. Momentálně se dá trénovat akorát fyzička, ale jen individuálně, což není úplně ono. No, ale všichni víme, že fotbal se hraje s balónem a tady vidím problém. Lituji diváky, kteří se přijdou po otevření podívat na fotbal. Možná by pomohlo, kdyby nějakou chvíli platilo omezení „bez diváků".

N: Bohužel nejde trénovat jinak než individuálně. Záleží na každém, co tomu dá. Podle toho budou vypadat i výkony mančaftu po rozběhnutí soutěže.



Připravujete se individuálně?

M: Snažím se dvakrát týdně běhat. Bohužel mi to moc nevychází, a tak alespoň jednou týdně to vždy dám… Hlavní je, že jsem nepřibral a do toho jsem ještě přestal od ledna kouřit!

N: Jsem stále v rekonvalescenci po operaci kolena, a tomu podřizuji zátěž. Je to do značné míry limitující…

Co říkáte na to, že jste v tabulce sedmí? A jak by podle vás mělo vypadat případné dohrání soutěže?

M: Soutěž bych samozřejmě chtěl dohrát. Otázkou je, jestli se vůbec dohrávat bude a eventuálně jakým způsobem. Nám ta stopka lehce uškodila, jelikož nás čekala utkání s týmy ze spodních příček tabulky. I když vlastně nevím, jestli by to bylo plus pro nás, protože jsme takový fotbalový „Robin Hood", tedy mančaft, který bohatým bere a chudým rozdává.

N: Zda se soutěž dohraje, neví v tuto chvíli asi nikdo z nás. Osobně si ale myslím, že se soutěž spíš nedohraje… Takže bez postupů, bez sestupů.

Jaká je teď nálada v áčku?

M: Na ho… Špatně! Čekalo nás soustředění v Modré, které se bohužel kvůli situaci muselo zrušit. Jelikož jsem v kontaktu s hráči, vím že jsou všichni zklamaní. Mně osobně už to hodně s..e. Byl jsem zvyklý být šest dní v týdnu na hřišti a teď tohle. Takže díky, Číňani!

N: Nálada v týmu se teď fakt těžko hodnotí. Každý má asi své starosti. Myšlenky máme na důležitější věci.



Co říkáte na béčko? V tabulce III. třídy je poslední. Měli by mu pomáhat hráči z áčka?

M: Tohle je dlouhodobě problém. Každopádně nejsem pro zrušení béčka, i když to lepení sestavy na venkovní zápasy fakt není normální! Přál bych si, aby nás ještě posílili nějací mladí hráči, kteří by přebrali naše klíčové posty v áčku. My starší bychom se mohli přesunout „na důchod" do béčka. Trochu mě mrzí, a je to můj dojem, že u kluků v béčku chybí větší bojovnost a nadšení pro tým, zkrátka větší klubové srdce. To jim ale nechci vyčítat, každý to má jinak postavený, každý není Jirka Luňák.

N: Můj názor na béčko? Dlouho říkám, že je pro klub jen přítěží a starostí navíc pro áčko. Myslím tím hlavně rizika zranění a zvýšené únavy při výpomoci hráčů z áčka. Do toho nepočítám nároky na další volný čas hráčů, kteří musí v rámci výpomoci často odehrát dva zápasy za víkend.



Jaký máte vzkaz pro spoluhráče?

M: …že mi všichni moc chybí, vždyť mančaft je jako moje druhá rodina! A taky bych vzkázal, že se těším na otevření hospody na hřišti, to bude veliký! Už mám vymyšlený nějaký srandy. To zas bude v álejích nablito!

N: Doufám, že se brzy vše vrátí do normálu a zase si fotbal budeme užívat jako dřív…



Ondřej Holl