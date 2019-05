Lenešice /ROZHOVOR/ – Je hodina a půl po poledni a ze šatny pro rozhodčí vycházejí tři muži v černém. Hlavní rozhodčí, který nese míč, nemusí ani písknutím svolat oba aktéry na hřiště, protože obě mužstva jsou již na hrací ploše. Jde o utkání nadstavby IV. třídy okresu Louny, Lenešice B – Měcholupy. Hráči obou mužstev jsou natěšeni a rozhodčí jdou s úsměvem. Ten hlavní má na svém černém dresu místo znaku FAČR znak jiný, FIFA. Je to tak. Nestává se každý den, aby zápas IV. třídy řídil mezinárodní rozhodčí, ale tentokrát tomu bylo. Hlavním rozhodčím je Radek Příhoda.

Příhoda je sudí, který má za sebou 237 utkání v naší nejvyšší soutěži. Pískal zápasy v Číně a s píšťalkou, praporkem, nebo jako asistent byl na těch nejznámějších fotbalových stadionech po celé Evropě. Svou rozhodcovskou kariéru se rozhodl definitivně ukončit. Jako místo svého posledního utkání si vybral to, kde před 24 lety začínal. Lenešice. Tenkrát šlo o utkání žáků. Postupně se posouval výš a výš. Od roku 2004 se stal ligovým rozhodčím a o čtyři roky později mezinárodním. Před začátkem utkání si Radek Příhoda při přípravě našel chvilku na krátký rozhovor.



Jaké to pro vás je?

Je to utkání, jako byla ta ostatní, jen bude poslední. Mám dobré asistenty na čarách, kteří se mnou kdysi v okrese také působili. „A nejen to. Jednou jsi mi jako hráči dal červenou. Na to nikdy nezapomenu,“ vstupuje do rozhovoru jeden z asistentů pro rozlučkový zápas Radka Příhody.



Připravoval jste se na dnešní zápas jinak než obvykle?

Připravuji se vždy stejně. Hodinu a čtvrt před utkáním jsem na hřišti. Fyzicky jsem připraven a můžeme začít. Na utkání se těším.



Je to opravdu vaše poslední utkání a první od 1. prosince loňského roku, kdy jste řídil zápas Slovácko – Sparta?

Je to tak. Bylo to moje poslední utkání a bylo výjimečné. Oni tam sparťany nemají moc rádi, tak to to podle toho dopadlo. Tři penalty, dvě červené a pět žlutých. Tímhle zápasem definitivně končím a jsem rád, že je právě tady, kde jsem začínal. Kruh se uzavřel.



Poslední utkání a co bude pak?

Mám v současné době dost práce. Město staví plaveckou halu (Radek Příhoda je ředitelem Sportovních zařízení města Louny – pozn. autora) a rýsuje se zde možná spolupráce s televizí. Zatím je to v jednání, ale pokud to dopadne, spolupracoval bych od podzimu s O2 TV.