FOTO: Okresní fotbal ve výsledcích

Lounsko – Okresní fotbalové soutěže o víkendu vyvrcholily posledním kolem. Už předem bylo jasné, že na prvních místech zůstanou Dobroměřice B, resp. Baník Buškovice. Dobroměřická rezerva si v okresním přeboru vybojovala právo postupu do I. B třídy, sestupuje béčko Černčic, protože černčické áčko padá z B třídy do okresního přeboru. Do něho naopak postupují Buškovice, do IV. třídy se zřítil Chožov, nahradit by ho mělo lenešické béčko. Vše ale může být vzhledem k nejisté účastí některých celků v příští sezoně krajských i okresních soutěží jinak. Z posledního kola by pozornosti určitě nemělo uniknout osm branek ročovského Jaroslava Francla, díky kterým jeho tým porazil 9:3 Hlubany.

OKRESNÍ PŘEBOR – 12. KOLO (22. HRANÉ):

Žíželice – Libčeves 3:2 (2:0). Branky: 1. Elias, 9. Tamchyna, 90. Oppel – 50. Haraus, 53. Dubec (PK). Rozhodčí: Hynek – Štafa, Singer (N). ŽK: 0:2. Diváci: 40.

Výškov – Peruc 0:0. Rozhodčí: Šnídl – Vápeník (N), Horn (N). ŽK: 1:1. Diváci: 50.

Cítoliby – Dobroměřice B 4:2 (1:1). Branky: 31. a 55. Kabele, 53. Maier, 42. Müller – 41. Mlčoch, 49. Pšigrocký. Rozhodčí: Štafa – Rubeš (N), Šilhavý (N). ŽK: 3:1. Diváci: 40.

Staňkovice – Vrbno 1:3 (0:1). Branky: 89. Černý – 16. Šlajchner, 60. Sailer, 74. Sunkovský. Rozhodčí: Šnídl – Merkl (N), Šubrt (N). ŽK: 0:1. Diváci: 80.

Slavětín – Kozly 1:3 (0:1). Branky: 52. Macháč – 39. Vaník, 79. Szkorupa, 90 + 1. Phan. Rozhodčí: Řezníček – Hrazdíra (N), Veselý (N). ŽK: 0:2. Diváci: 45.

Panenský Týnec – Černčice B 0:4 (0:2). Branky: 42., 70. a 76. Vrba, 12. Smola. Rozhodčí: Bláha – Henzl (N), Šus (N). ŽK: 1:1. Diváci: 40. III. TŘÍDA – 12. KOLO (22. HRANÉ):

Holedeč – Vroutek B 2:1 (0:1). Branky: 47. Fros, 60. Šulc – 16. Klíč. Rozhodčí: Hora – Krejčík (N), Hlaváč (N). ŽK: 0:0. Diváci: 33.

Koštice – Cítoliby B 3:3 (1:1). Branky: 82. a 90. Bozděch, 30. Kubáč – 44. Ledwinka, 50. Koubek, 88. Beneš. Rozhodčí: Jetenský – Vykročil (N), Coufal (N). ŽK: 0:2. Diváci: 90.

Líšťany – Chožov 3:2 (1:1). Branky: 20. a 65. Vurbs, 90. Zimák – 6. Stránský (PK), 81. Trefný. Rozhodčí: Vydra – Čapek (N), Venuš (N). ŽK: 2:2. Diváci: 52.

Ročov – Hlubany 9:3 (5:0). Branky: 13., 17., 20., 34., 51., 53., 53. a 77. Francl, 42. Lipták – 60. a 74. Fridrich, 78. Károly. Rozhodčí: Lapka (N) – Charvát (N), Uher (N). ZK: 0:0. Diváci: 100.

Lubenec – Buškovice 3:8 (3:3). Branky: 28. a 40. Štětina, 1. Polena – 32. a 67. Pecháč, 63. a 82. Kohout, 23. Uldrich, 30. Troch, 88. Umlauf, 90. Kotrc. Rozhodčí: Vysočanský- Westfál (N), Legerský (N). ŽK: 4:1. Diváci: 80.

Pátek – Chlumčany 0:1 (0:1). Branka: 13. Říha. Rozhodčí: Janouš – Zeman (N), Brabec (N). ŽK: 1:1. Diváci: 80.



IV. TŘÍDA – NADSTAVBA, SKUPINA C, 6. KOLO:

Nepomyšl – Hříškov 4:1 (2:1). Branky: 16. Šrédl, 34. Worsch, 68. Polášek, 83. Vašek – 22. Ulrich. Rozhodčí: Vysočanský – Žák (N), Srbecký (N). ŽK: 3:1. Diváci: 50. (oh)

Autor: Redakce