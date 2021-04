Zhruba dvě desítky klubů vyslaly své představitele, aby si vyslechli, co jim Fotbalová evoluce nabízí. Zároveň probíhala diskuze, při které se dozvídali otázky na své odpovědi. Za evolucionáře přijely známé tváře Vladimír Šmicer a Rudolf Řepka. Společně s nimi dorazili také Ondřej Lípa, který před lety odehrál pár zápasů i za Blšany, Tomáš Neumann, trenér futsalové reprezentace, a Tomáš Sluka. Za lounský fotbalový svaz byli přítomni místopředseda a dlouholetý ligový rozhodčí Radek Příhoda a sekretář Jaroslav Mička. Z klubů jmenujme kromě „domácího“ FK Louny například Slavoj Žatec, FK Dobroměřice, Sokol Lenešice, SK Cítoliby, FK Kozly, nebo FK Výškov.

Po úvodních větách hostitelů se ujali slova Šmicer & spol. Přítomné seznámili se svými názory a cíli Fotbalové evoluce.

„Mezi kluby minulé vedení FAČRu vykopalo příkopy, jednotlivé kluby se mezi sebou často ani neznají. My se snažíme kluby stmelit. Zhruba více jak polovina okresů si změnu vyžádala, postavila své kandidátky včetně předsedy. My jsme rádi, že se fotbalová mapa začíná měnit. Není pravda, že usilujeme o změnu všude. Jsou okresy, kde zůstalo stávající vedení. Maximálně se obměnilo pár členů výboru a přitom se hlásí k principům Fevoluce. Nasloucháme současným vedením. Po okresech se budeme snažit o změnu na krajích. Chceme očistit fotbal i tam nahoře,“ začal Tomáš Nemann.

Na něho navázal Vladimír Šmicer. „Image fotbalu na tom není vůbec dobře. Těch afér, které ho poškodily, bylo v posledních letech hodně. Systém vás v okrese nemotivoval. Jediná cesta je změnit vše odspodu a na všech úrovních. Víme že jsou ve vedení svazu lidé, kteří na fotbale profitují. Nejsme žádní sluníčkáři, a proto chceme tyhle lidi dát pryč. Na FAČRu chceme velkou změnu.“

Po změnách ve fotbalovém dění se volá dlouhodobě, ale věci hnuly až v loňském roce.

„Naše iniciativa nezačala zatčením pana Berbra, ale již v létě loňského roku. Berbrovo zatčení byl jen další impuls. Je to signál, že se nemusíte bát udělat změnu. Na FAČRu nejde o změnu personální, ale strukturální. Je třeba v okresech aktivovat co nejvíce lidí,“ pokračoval Ondřej Lípa.

„Není třeba se bát. Od FAČRu dnes nedostane ani korunu. Peníze dostáváte od NSA. Se získáváním dotací vám rádi pomůžeme. Důležitá věc je změna myšlení. Musíme začít sami od sebe, je to dlouhodobá záležitost. Pokud přijde změna myšlení a shora se přidá systémové opatření podle jiného motivačního systému, bude to v dlouhodobém horizontu fungovat. Poptávka po změně je veliká. Tam, kde proběhla tajná volba, se většinou okresy přiklonily na naší stranu. Začít musí každý sám u sebe. Musí se zamyslet se nad tím, jak se my sami chováme,“ doplnil ho Neumann.

Vše se nyní točí kolem rozhodčích, z nichž někteří byli ochotnými nástroji Romana Berbra.

„Patnáct let jsem pískal ligu a nikdy jsem nebyl na žádné volební valné hromadě. Pokud je rozhodčí profesionál, musí se plně věnovat své práci, ne k tomu přidávat funkci,“ upozornil Radek Příhoda a Ondra Lípa jej doplnil: „Rozhodčí nejsou problémem fotbalu, ale jeho nástrojem. Pokud chceš být placenou funkcí, nesmíš být funkcí volenou.“

„Vy nepotřebujete FAČR, vy nepotřebujete kraj, ale potřebuje, aby tam seděli správní lidi, kterým můžete věřit. Chceme, aby okresy nejen organizovaly soutěže, ale aby dělaly nadstavbu. Ale také aby byly aktivní a byli v nich lidi z klubů,“ zakončil úvodní část Rudolf Řepka.

Pak již na hosty směřovaly dotazy. Přítomní se díky nim dozvěděli mnoho nového. I to, co zatím neproniklo na veřejnost, ale je možné to v nejbližší době očekávat.

První dotaz se týkal zatím jediného kandidáta na předsedu fotbalového svazu Karla Poborského. Odpovědi se ujal Vladimír Šmicer. „Už v prosinci jsme se spolu sešli. To mi Karel řekl, že chce být místopředsedou pod Malíkem. Když se zjistilo, že je Malík nevolitelný, tak tam nastrčili Poborského. Měl času dost se k nám připojit. On to ale neudělal, chce pokračovat se stejnými lidmi. Tak půjdeme do voleb proti sobě. Nespekulujeme, ale čekáme, až jak dopadnou okresy. Do 3. května ještě máme čas postavit své kandidáty. Na to navázal Řepka. „Poborský je super jméno, ale není pro nás důvěryhodný.“

Další dotaz směřoval na osobu Petra Fouska, bývalého generálního sekretáře ČMFS. Ten v minulosti na předsedu svazu kandidoval. Neúspěšně.

„Petr Fousek je něco mezi námi a současným vedením. Jednáme s ním intenzivně. Myslíme si, že spojení by bylo dobré. Chce kandidovat, ale jen na předsedu. Nyní hledáme názorovou shodu. Je to zkušený funkcionář, manager a diplomat. Dovedu si představit spolupráci,“ odpověděl Šmicer.

„Předseda je sice hlava a tvář svazu, ale důležitý je výkonný výbor. Fousek je pro nás důvěryhodná osoba, ale je důležité, aby se jeho program sešel s naším“ doplnil ho Lípa.

Pokud byste se v říjnu zeptali jestli bych kandidoval na předsedu, nebo místopředsedu, řekl bych vám, že jste se zbláznili, ale nyní cítím za sebou silný tým a už si kandidaturu dovedu představit,“ uzavřel Šmicer. Je tu však váha hlasů Moravy. Na kterou stranu se přikloní? „Morava je na naší straně, ale chce spojení s osobou Fouska, aby ideálně nemuseli volit mezi námi dvěma,“ ještě odpověděl Šmicer.

Po volbách v okresech, které ještě neproběhly, všude budou následovat další důležité volby v krajích. A právě na osobu předsedy krajského svazu Ústeckého kraje směřoval další dotaz.

„Martin Hrdlička dělá fotbal v Modlanech. Lepšího člověka na předsedu v kraji neseženeme. V našem kraji nedošlo k přerodu. Ze sedmi okresů jsme pro změnu jen my z Teplic a Louny,“ odpovídal Řepka.

Poslední dotaz směřoval na postavení velkých profesionálních klubů k Fotbalové evoluci.

„Priority profesionálního fotbalu jsou jiné, než jsou priority toho amatérského, výkonnostního. Tyhle dvě jednotky však spolu musí partnersky vycházet a vzájemně se vnímat,“ řekl Neumann a Řepka, který v současné době šéfuje ligovým Teplicím, dodal: „Velký klub vás malé potřebuje. Vždyť my potřebujeme vaší mládež a vy pak můžete být hrdí na to, pokud se váš hráč někam dostane“.

Příští sobotu se sejdou ve Výškově delegáti z okresu Louny, aby si zvolili nové vedení.

S tím současným nebyl žádný problém, ale jeho dlouholetý předseda, pan Miloslav Sklenka, 10. března bohužel náhle zemřel. Proto je pořeba zvolit předsedu nového. Pravděpodobně dojde i ke některým změnám ve výkonném výboru, ale na to si ještě budeme muset počkat. Na post šéfa OFS Louny kandiduje předseda FK SEKO Louny Pavel Domecký. Předminulý týden informoval Žatecký a Lounský deník o kandidatuře Ivana Teubera. Potvrdil ji sekretář OFS Louny Jaroslav Mička. .



Jaroslav Tošner