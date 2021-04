Od brzkých ranních hodin se do kulturního domu ve Výškově sjížděli delegáti mimořádné Valné hromady OFS Louny, aby si zvolili vedení na období 2021 – 2024. Začátek jednání byl určen na 8.15, ale kdo chtěl do sálu, musel absolvovat antigenní test na Covid 19. Vlastní jednání tak začalo se zpožděním, ale již ve svižném tempu.

V samotném úvodu vyzval místopředseda svazu Radek Příhoda přítomné, aby minutou ticha uctili památku Miloslava Sklenky, dlouholetého předsedy OFS, který 10. března náhle zemřel.

V sále bylo přítomno 30 delegátů ze 37 klubů okresu Louny. Čtyři kluby byly omluveny, zástupci tří oddílů se nedostavili bez vysvětlení. Po vlastním zahájení následovaly volby do jednotlivých komisí. Do čela mandátové byl zvolen Martin Vápeník, návrhové Petr Kalista a předsedou volební komise Pavel Maňák.

Ve zprávě o činnosti svazu připomněl Radek Příhoda složitou situaci v amatérském sportu. „Jsem optimista, pokud jde o tréninky, ale soutěže se ani v tomto ročníku asi nedohrají,“ uvedl mimo jiné. Vyzdvihl také práci pana Sklenky pro svaz a fotbal v okrese. „Pokud by tu mohl sedět dnes s námi, byl by pravděpodobně jediným kandidátem na předsedu a byl by opět zvolen,“ zakončil.

Dalším bodem jednání byla zpráva o hospodaření, kterou předkládal Jaroslav Mička. Okresní svaz v minulém roce hospodařil s přebytkem 160 498 Kč. Bude využit na snížení startovného o 1 000 Kč v ročníku 2021/2022, zbytek půjde na podporu mládeže. Rozpočet na letošní rok bude schodkový ve výši téměř 103 tisíc. Na vině jsou nižší příjmy z důvodu přerušení soutěží. Rozpočet roku 2022 by již měl být vyrovnaný, svaz předpokládá hospodařit s částkou 521 tisíc korun.

V další části programu byli oceněni zasloužilí funkcionáři klubů. Čestný odznak byl udělen Pavlu Domeckému, Václavu Rubešovi z SK Cítoliby a Jaroslavu Koubkovi ze Sokola Chožov. Posledně jmenovaný bohužel také zemřel, dokonce ve stejný den jako Miloslav Sklenka. Odznak tak převzal nový předseda klubu.

Po předání čestných odznaků následovala volba nového předsedy svazu. Na funkci kandidovali čtyři muži - Radek Příhoda, Martin Vápeník, Pavel Domecký a Ivan Teuber.

Jako první vystoupil Radek Příhoda. „Vzdávám se kandidatury a jsem rád, že se přihlásilo tolik kandidátů. Mezi nimi i Pavel Domecký, kterého si velice vážím. Se svazem chci dál spolupracovat a pomáhat v jeho činnosti.“

Dalším kandidátem byl Ivan Teuber. „Okresní fotbalový svaz změnu nepotřeboval, byla vynucena. Moje kandidatura se zrodila v počátku situace, která nastala. Ve Výkonném výboru jsem pracoval 11 let a stále jsem členem VV krajského svazu, kde bych rád pracoval i nadále. Po minulých volbách jsem byl druhý za panem Sklenkou a proto si myslím, že jsem se měl ucházet o vaši důvěru. Kandidatury se ale vzdávám a přeji Pavlu Domeckému plnou podporu,“ uzavřel své vystoupení bývalý sudí.

Martin Vápeník se rovněž vzdal kandidatury a podpořil Pavla Domeckého.

Jako poslední vystoupil sám Pavel Domecký. „Jsem velice překvapen. Nečekal jsem, že budu jediným kandidátem. Nechtěl jsem se předhánět ve slibech, co získám pro kluby a pro mládež. Veřejně se zde hlásím ke změně a očistě fotbalu, která nastala. V našem okrese byla vždy svoboda s čistým fotbalem. V tom chci pokračovat a pracovat pro všechny kluby v okrese. Budu naslouchat vašemu názoru. Já osobně jsem pro Fevoluci, ale rozhodovat budu podle toho, jak se dohodneme na Výkonném výboru. S funkcí ve vedení svazu zkušenost nemám, ale věřím, že s vaší pomocí to zvládnu a spoléhám se na Výkonný výbor.“

Pak již následovala veřejná volba nového předsedy. Pro Pavla Domeckého hlasovalo 29 ze 30 delegátů. Zdržel se jediný. On sám. Jako první přišel Domeckému hned po volbě gratulovat Ivan Teuber.

Následovala volba nového Výkonného výboru. Ještě před volbou se kandidatury vzdal Radek Příhoda. Na jeho místo byl Vápeníkem z FK Výškov nominován Lukáš Hájek z SK HAVRAN Kryry. On i další pětice nominovaných byli v následující veřejné volbě zvoleni. Výkonný výbor OFS Louny tak bude pracovat ve složení: Lukáš Hájek, Martin Vápeník, Petr Kalista, Jiří Kříž, Jindřich Zedník a Jaroslav Mička.

Revizní komise pak bude pracovat ve složení Marie Doudová, Ladislav Smrček a Miroslav Gros.

Na závěr ještě krátce vystoupil Radek Příhoda. „Jsem rád, že volby dopadly tak, jak dopadly Tady je to jiný level. U nás najde o politikaření, ale o dobrou věc.“

Poslední slovo pak patřilo novému předsedovi. „Fotbal budeme společně dělat v klidu, aby vše klapalo. Já budu obhajovat to, co považujeme za správné,“ zakončil jednání Domecký.

Jaroslav Tošner