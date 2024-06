„Týnec byl sice oslabený, ale i tak si na začátku vybudoval pár pěkných šancí, které bohužel pro něj neproměnil. Nám se naopak ze začátku vůbec nedařilo a nemohli se dostat do tempa. Až zhruba ve 30. minutě se nám podařilo prosadit a začalo se dařit. Výsledek 9:1 vypadá hezky, ale nemůžeme nad ním jásat, když byl soupeř tak výrazně oslabený. Na druhou stranu se nám v poslední době moc nedařilo, tak jsme za ten výsledek rádi. Doufáme, že v odvetě bude soupeř kompletní a odehrajeme pěkný zápas,“ shrnul vše Jiří Malát, kapitán týmu Ohře Lišany.

Stříbro z plaveckého mistrovství republiky putuje do Žatce, má ho Sluková

Podle něj je dobře, že si týmy ještě můžou zahrát fotbal. I když už vlastně o nic nejde. „I když víme, že v zápase o „umístění“ už o nic zásadního nejde, jsme rádi, že ještě můžeme hrát. Fotbal nás baví a užíváme si každý zápas. Je to příležitost zůstat aktivní, vyzkoušet si herní taktiky a možnost se zlepšovat,“ zdůraznil.

Pokud se zeptáte kapitána na hodnocení sezony, nebude to příliš pozitivní. „Aktuální sezónu nehodnotíme kladně. Ve své skupině třetí třídy jsme skončili předposlední, což není výsledek, se kterým bychom mohli být spokojeni. I když jsme měli pár dobrých zápasů, celkově se nám spíše nedařilo. Sezóna byla náročná a ukázala nám, že máme hodně co zlepšovat. Bereme to jako cennou lekci a motivaci do budoucna,“ má jasno 23letý Malát.

Hráč, který začal s fotbalem na Mostecku a do Lišan přišel v roce 2022 se o budoucnost klubu nebojí. „Fotbal v Lišanech není v ohrožení. Jako tým máme v plánu pokračovat a dál se zlepšovat. Chceme posílit kádr a příští sezónu se prát o lepší příčky v tabulce,“ slibuje.

Zaměstnanecká liga Deníku: Semifinále v Roudnici určilo dva finalisty. Které?

Vedení klubu funguje tak trochu jinak, než jsme ve fotbale zvyklí. „Momentálně nemáme trenéra, takže si fotbalové záležitosti řešíme sami jako tým. O organizační stránku se stará několik členů, kteří se střídají v různých rolích. Včetně vedoucího a předsedy klubu. Snažíme se společně zajistit, aby vše fungovalo co nejlépe, i když je to někdy náročné,“ přiznal lišanský kapitán.

Amatérský fotbal ale v současné době nemá na růžích ustláno. Řada tradičních klubů ukončila činnost, další bojují o přežití. Je velká škoda, že tolik týmů v okrese končí. Ztráta týmů jako Velká Černoc, Zeměchy, Bezděkov a nedávno i Líšťany je smutná. Nejistota kolem budoucnosti Chožova také není povzbudivá. Každý tým, který zanikne, představuje ztrátu pro místní fotbalovou komunitu a snižuje možnosti soutěžení,“ smutně prohlásil Malát.

Fotbalový klub v Lišanech nemá mládež. Pokud chce tedy přivést posily, musí koukat do okolí. „Mládež bohužel nemáme, což nám ztěžuje dlouhodobé doplňování kádru. Přesto se snažíme náš tým posílit, protože máme poměrně úzký kádr a každé posílení by se nám hodilo. Pracujeme na tom, abychom získali nové hráče a byli konkurenceschopnější. Což je někdy těžké, spousta kluků má rodiny, někteří pracují i víkendy tak je někdy náročné se sejít v dobrém počtu,“ dodal Jiří Malát.