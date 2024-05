Cítolibští odstartovali velmi špatně celou sezonu, prvních šest zápasů prohráli. V polovině podzimu se ale nakopli a dostali se do středu tabulky. Jaro? V šesti zápasech čtyři body, po 19. kole drží deváté místo.

„Moc se mi o tom nechce mluvit, ale několik mladších hráčů z našeho týmu prostě odešlo. Třeba do Loun,“ těžce promluvil Jan Maier, předseda SK Cítoliby. Ten byl členem hráčského kádru, jenže aktuálně je zraněný. „No, s mým návratem na hřiště to vypadá bledě,“ smutně poznamenal.

Cítolibská kopaná nemá jen mužstvo dospělých, pyšní se mládežnickými týmy. „Máme tady děti od nejmenší kategorie po mladší žáky. Věříme, že to je naše budoucnost. Musíme si na to tak pět let počkat,“ pokrčil rameny.

FOTO, VIDEO: Na jaře to je velká bída. Diváci ale Holedeč neopouštějí

Maier v rozhovoru přiznává, že ho post předsedy nepříjemně překvapil. Nečekal tak velké papírování. „Když jsem šel do výboru, věděl jsem, že budu mít určitou zodpovědnost. Nevěřil jsem, že v okresním přeboru je tolik byrokracie. Co se týče administrativy, tak je těch úkolů opravdu hodně. Překvapilo mě, kolik práce je okolo. Řešíte úpravy hřiště, přestupy, případně přehazování zápasů a další záležitosti,“ zakroutil hlavou.

Je jasné, že kdo nemá mládežnické týmy, bude mít v budoucnu velký problém. „Je to těžké, lidi prostě nejsou. Spousta klubů zaniklo, z toho ty ostatní mohou těžit. Nedávno to byly Líšťany, odkud k nám pár kluků přišlo. Kdysi s námi spolupracovaly Louny, ale dlouho od nich nikdo nepřišel. Jak už jsem zmínil, naopak tam odešli kluci od nás,“ konstatoval.

Předseda Cítolib se ale bojí budoucnosti. Odhaduje, že na okrese zůstane pouze jedna soutěž. „Celkově v tom vidím jeden velký problém. Když vezmu, kolik máme dětí, tak jsme na tom ještě dobře. I když teď budeme chvilku v šedé zóně. Jinak to ale upadá. Věřím, že za pár let úplně zanikne třetí třída. A nebo se přejmenuje na starou gardu,“ dodal na závěr.