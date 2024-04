V prvním jarním kole vyhrál Lipenec na půdě druhého Lubence 8:0, o uplynulém víkendu na domácím hřišti smetl třetí Ročov 7:0. Ambice jsou jasné, Lipenec chce postoupit do okresního přeboru. „Určitě jsme oba zápasy čekali těžší, nikdo netušil, že to bude tak jednoznačné. V Lubenci to ale bylo v poločase jenom 1:0. Pak se ale kluci kousli, začali hrát svou hru a soupeře přehráli,“ pochvaloval si Jakub Jirásek, velmi mladý (ročník 1993) trenér TJ Sokol Lipenec.

„Proti Ročovu nám pomohl rychlý gól, z kluků spadla naše nervozita. Jsem rád, že jsme se prosadili naší hrou a nenechali se strhnout fotbalem soupeře,“ připomněl. Sám má k dispozici mladý kádr, proti Ročovu nastoupil v základní sestavě pouze jediný hráč, který se narodil před rokem 1990.

Nakopávat dlouhé míče na náhodu a chodit do soubojů? S tím v Lipenci nepochodíte. „My chceme hrát kombinačně a po zemi. Na podzim nás pár týmů nachytalo právě tou nakopávanou hrou. My se snažíme hrát v klidu, když nemůžeme nahrát dopředu, nepanikaříme, a vrátíme do dozadu. Naší snahou je co nejvíce držet míč,“ zdůraznil kouč.

Tajemství aktuálních výkonů celku, který leží pár kilometrů od Žatce, tkví v tom, že má ve svých řadách hráče z Mostecka. „Tihle kluci prošli tamními mládežnickými kluby. Je to zásluha kapitána Petra Tesaře, jeho děda je klubovým předsedou. Máme tady výbornou partu. Těžko říct, zda tady po sezoně všichni zůstanou. Já jim do hlavy nevidím. Pokud tady tenhle tým udržíme, máme velké ambice. A netýká se to jenom téhle sezony,“ zdůraznil Jirásek.

Ten letos oslavil 31. narozeniny, přesto už neběhá na hřišti, ale „cepuje“ hráče z lavičky. „Já jsem nikdy nebyl extra dobrý fotbalista. Věděl jsem, co na hřišti dělat, ale technicky to nebylo ono. Nejvýš jsem kopal I.B třídu, většinou jsem naskočil z lavičky. Když jsem ucítil možnost trénovat, skočil jsem do toho. Baví mě to, hrabu se v taktikách, čtu knihy o slavných trenér, jako třeba o Guardiolovi. V zimě jsem dodělal licenci, takže tým trénuji od zimní přípravy. Nějak významně jsme neposílili, přišli dva kluci. Spíše jsme přeskládali sestavu a hlavně stoperskou dvojici,“ prozradil.

Jirásek má výhodu, že mu na hřišti běhá drtivá většina hráčů, kteří jsou ještě mladší než on. Přesto zůstává pokorný. „Já se neberu jako nějaká velká autorita. Rozhodně to není tak, že mě musí všichni poslouchat. Samozřejmě určím sestavu tak, jak bych si to představoval. Chci u kluků udržet motivaci a pozornost. Musíme vědět, co mezi sebou očekávat,“ pokýval hlavou.

Ačkoliv to v Lipenci vypadá, že fotbal je tady aktuálně v dobré kondici, sám Jirásek moc dobře ví, že amatérský fotbal spíše upadá. „Není to dobré, hodně týmů z okolí skončilo. Třeba Zeměchy, odkud jsme také přetáhli nějaké kluky. Je to samozřejmě o financích, sponzorech, je důležitá podpora obce. Jak už jsem řekl, máme velké plány. Chystáme facebookové stránky, profil na instagramu. Musíte těm sponzorům něco nabídnout, logo na dresu jim asi stačit nebude. Poprvé jsme měli na zápase kameru. Naši kluci tady fotbalem žijou, mají společnou skupinu na facebooku, teď se rozhodli, že si objednají tréninkové dresy. Věřím, že se nám teď bude dařit,“ dodal Jakub Jirásek.

Okresní soutěž na Lounsku a Žatecku má dvě skupiny. Po ukončení základní části je na programu play-off, kam postupují z obou skupin první dva týmy. Vítěz A skupiny hraje s druhým ze skupiny B a naopak. Záleží, kdo sestoupí z vyšších soutěží. Může se stát, že do okresního přeboru budou postupovat vítězové „prvního“ kola play-off, nebo celkový vítěz. V druhé skupině aktuálně vede Hříškov, druhé místo drží Libčeves.