„Věděli jsme, že Lipenec má velkou kvalitu. Má ve svém kádru řadu hráčů, kteří v této soutěži nemají co dělat. Tajně jsme doufali, že bychom mohli vybojovat alespoň bod. Mají tam hřiště z kopce, domácí na tom umí hrát. Bohužel náš výkon nebyl takový, jaký jsme čekali. Chtěli jsme Lipenec potrápit, ale to se vůbec nepodařilo. Porážka je nakonec zasloužená,“ sportovně přiznal Tomáš Ryneš, předseda fotbalového klubu v Ročově.

Tým, který leží nedalo Loun, je v tabulce zatím na bronzovém stupínku. Na druhý Lubenec ztrácí čtyři body. „Tak nějak čekáme na zaváhání prvních dvou tým v tabulce. Rádi bychom se dostali do play-off, ve kterém se pak hraje o postup. Trochu nás sráží fakt, že jsme na podzim ztráceli proti týmům, které jsou v tabulce pod námi. Na podzim jsme přitom porazili jak Lipenec, tak Lubenec. Uvidíme, jak to bude dál,“ poznamenal Ryneš.

Vypadá to, že Lipenec si první místo vzít nenechá. O druhé by mohl být boj právě mezi Ročovem a Lubencem. „Máme Lubenec doma, to by mohla být naše výhoda. Na podzim jsme u nich vyhráli 4:3, to jsme hráli v deseti. Neznamená to, že nám to nemůžou vrátit,“ usmál klubový předseda.

Ročov chce do play-off, s případným postupem to ale tak žhavé není. „To je otázka. Důležité je, jak by se k tomu postavili hráči. Nemáme tak široký kádr, takže se do okresního přeboru zase tak nehrneme. K postupu je potřeba stabilizovat a posílit. Nechtěli bychom tam pak hrát na chvostě,“ má jasno Ryneš.

Ročovu chybí v kádru kvantita, navíc nemá mládežnické týmy. Jaké je tedy kondice klubu? „Máme štěstí, že máme tým složený z hráčů, kteří mají k našemu klubu vazbu. Kdysi třeba bydleli v Ročově, přestěhovali se třeba do Loun, ale to je kousek. Před covidem jsme rozjeli mládež. Jenže pak přišlo to, co přišlo a my už to zase nedokázali nastartovat. Jak vidíte, týmů obecně ubývá. Teď se z naší skupiny odhlásily Domoušice, které to nějak restartovaly a zase skončily,“ pokrčil rameny.

Tomáš Ryneš je předsedou klubu. To v sobě skrývá řadu povinností. „Časově to je náročné. Před deseti, patnácti lety, se u vedení klubu pohybovalo klidně sedm lidí. Teď jsou to tak dva srdcaři. Hráči kdysi chodívali na brigády, třeba osm z deseti dorazilo. Teď dorazí dva. Je to asi odraz společnosti, fotbal není prostě tím hlavním zájmem. Buď jsou v práci a honí peníze, nebo dají přednost třeba rodině. Těch pravých fotbalových srdcařů je prostě málo,“ připomněl.

Přesto se o budoucnost ročovského fotbalu jeho předseda nebojí. „Jak už jsem řekl, mládež nemáme, což není dobře. Na druhou stranu se nám během posledních tří let podařilo omladit. Ale trápí nás šířka našeho kádru, na tom musíme pracovat. Máme tady tři kluky, kterým je skoro padesát let. Ti se chystají končit. Člověk se musí rozhlédnout po okolí. Samozřejmě to můžeme vyřešit nějakým cesťákem. Důležité jsou vazby na nějakého kamaráda. Věřím, že to zvládneme,“ dodal Tomáš Ryneš.