Naposledy Sokol Holedeč doma podlehl Tuchořicím 0:3. Zaslouženě. „Byla to zasloužená porážka, rozhodla kvalita soupeře. Tuchořice byly fotbalovější. My jsme s nimi hráli vyrovnanou partii do 70. minuty, pak jsme odpadli fyzicky a neměli sílu s výsledkem něco udělat,“ přiznal František Kucej, trenér Holedeče.

Jeho tým na jaře posbíral už pět porážek a namočil se do bojů o záchranu. „Jarní část je špatná, asi špatná doba. Lidi jdou v práci, nechodí se trénovat. Na podzim jsme vydrželi běhat celých 90 minut, měli jsme natrénováno a to nám pomáhalo. Navíc nám v zimě pár kluků odešlo nebo skončilo. Trochu se nám to rozsypalo,“ zakroutil hlavou.

„Je jasné, že tak trochu hrajeme o záchranu. Chceme přebor udržet a pak se modlit, jestli nepřivedeme nové hráče,“ přiznal.

Holedeč leží kousek od Žatce, přesto to s novými hráči není vůbec lehké. „Je hezké, že jsme kousek od Žatce, ale lidi nejsou nikde. Kdysi se mohli brát třeba kluci, co vyšli z dorostu. Ale těch dorostů je málo. Vždyť právě Žatec je spojený v dorostu s Tuchořicemi,“ konstatoval Kucej.

Mít nějakou budoucnost v amatérském fotbale? Pokud jí chcete, musíte mít mládež. Jak je na tom Holedeč? „Máme mladší a starší přípravku. Od května bychom chtěli založit tým benjamínků,“ prozradil.

Čím se ale klub, hrající druhým rokem okresní přebor, může pochlubit, jsou parádní návštěvy na domácí zápasy. „Sám nevím, čím to je. Hodně se to zbláznilo, když jsme postoupili do okresního přeboru. Vždy někdo někoho přivedl, samozřejmě nás to těší,“ usmál se Kucej.

Sám přiznává, že v současné době je trenérský post pěknou řeholí. „Před patnácti lety to bylo určitě jednoduší. Teď bojujeme s dobou. Pro řadu kluků je důležitější práce a rodina. Co se týče hráčů, tak to funguje tak, že někdo přitáhne nějakého kamaráda. Důležité je mít také peníze na přestupy. Je to složité,“ dodal kouč Sokola Holedeč.