„My jsme bohužel nepočítali s tím, že budeme hrát s Lišany. Chožov totiž nepřijel do Cítolib, takže tamní rezerva vyhrála 3:0 kontumačně a předskočila nás. Počítali jsme, že budeme hrát v neděli a najednou to bylo v sobotu. Chyběla nám hromada hráčů, navíc se hrálo ještě hokejové semifinále. Ani nám nechytal brankář,“ mávl rukou Jaroslav Korous, vedoucí fotbalového klubu a místostarosta Panenského Týnce.

Přesto si Lišany s oslabeným soupeřem dlouho nevěděli rady. „První branka padla po půl hodině, do té doby jsme ale měli tři stoprocentní šance. Ještě jsme snížili na 1:4, ale potom už kluci neměli sílu a prostě to vzdali. Celkově si myslím, že hrát o sedmnácté místo nemá smysl. Pochopil bych to u týmů, co hrají nahoře a o postup,“ konstatoval.

Na programu je sice odveta v Panenském Týnci (neděle 2. června, 17.00), ovšem i tak je to doslova hrozná sezona. „Je to nejhorší sezona, kterou jsem tady zažil. Někdo se zranil, někdo prostě nechodil. Podle toho to taky vypadalo. Je potřeba pro příští rok prostě postavit nový tým. Máme v Zichovci nějaké dorostence, ti se třeba vrátí,“ má jasno.

Jasně nejhorší byl letos Chožov, který skončil v „základní“ části za Týncem. Poslední dva zápasy ani nesehrál. „Vůbec nevím, zda to v dalším roce přihlásí. Ale tamní místostarosta mi říkal, že to přihlásí. Dali nějaké peníze do hřiště, mají tam závlahu. Říkal, že je jedno, že tam budou hrát cizí kluci,“ pokrčil rameny.

Týnec má dva mládežnické týmy – mladší žáky a starší přípravku. Korous jasně říká, že fotbal padnout nenechá. „Chci to udržet, vlastně za každou cenu. Jakmile to zrušíme, tak se může stát, že už se to nenastartuje. Musíme si sednout a pokusit se to zlepšit. Nemáme moc velký kádr, tak čtrnáct lidí. Zranil se nám brankář, kluci postupně stárnou. Není to jednoduché,“ pokračoval.

Sehnat nové hráče není nic snadného. „Krademe si lidi mezi sebou. V zimě jsem se domluvil s Hříškovem, který chce na postup. Měl tam kluky na lavičce, kteří nehráli. U nás mohou hrát pravidelně,“ prozradil.

Korous moc dobře vnímá situaci, ve které se amatérský fotbal nachází. Není vůbec dobrá. „Nejsou mládežnické týmy, pak prostě není kde brát. Před dvěma týdny za nás museli nastoupit hráči, kterým je šedesát. S jedním jsem chodil do třídy. V Lišanech hrozilo to, že bych šel do brány. Ale jdu na operaci s kolenem, takže jsem to nechtěl riskovat,“ hořce se usmál.

Panenský Týnec pamatuje časy, kdy hrával i okresní přebor. Teď má daleko jiné starosti. „Jestli se tam někdy vrátíme? To fakt nevím. Záleží na tom, co seženeme za hráče a jak to bude dál. Máme problém v záloze, tam bychom potřebovali sehnat dva, tři hráče. Máme taky problém, že nedáváme góly a pálíme šance. Je jasné, že nás čeká hodně práce,“ dodal Korous.