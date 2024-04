Žiželice tak zůstávají v krajském přeboru poslední, zatím vybojovaly pouze pět bodů. „Proti Vroutku jsme v prvním poločase byli lepší. Dali jsme dva góly, ale také neproměnili další šance. Bohužel po změně stran to bylo úplně jinak. Kluci neplnili to, co jsme si řekli a přizpůsobili se hře soupeře. Vroutek toho využil,“ zhodnotil utkání Antonín Kvapil, trenér TJ Žiželice.

Zdroj: DENÍK/Jaroslav Zeman

Jeho tým na jaře nemá špatné výsledky. V Holedeči uhrál divokou remízu 4:4, pak dvakrát těsně prohrál – doma s Pátkem 1:2 a ve Vrbně 0:2. „Momentálně máme velký problém s tím, že máme spoustu zraněných hráčů. To nám dělá velké problémy. Také se trápíme s koncovkou. Herně to není špatné, ale prostě nedáváme šance. To nás stojí zápasy. Věřím, že v sobotu proti Tuchořicím nastoupí kapitán Michal Pánský,“ doufá Kvapil.

V obci, která leží pár kilometrů od Žatce, přitom nemají problém s kvantitou hráčů. Proti Vroutku lavička náhradníků rozhodně nebyla prázdná. „Nemáme žádnou mládež, na druhou stranu tady máme hodně cizinců. Někteří přišli z Bezděkova, ostatní se nabalili díky práci. Znáte to, kamarád přitáhl kamaráda. Myslím si, že parta je tady dobrá, jsme v pohodě,“ usmál se žiželický kouč.

FOTO, VIDEO: Další ztráta! Sestupového strašáka se Slavoj neumí zbavit

Kvapil je poměrně mladým trenérem (ročník 1986), kdysi se oháněl mezi třemi tyčemi. To už je ale pryč. „Bohužel, hrát aktivně fotbal mi nedovolil můj zdravotní stav. Praskli mi obě achilovky, jsem po operaci. Takže jsem si udělal licenci a druhým rokem trénuji. Moc mě to baví. Fotbal jsem hrál od pět let, takže se mu vlastně věnuji celý život. A věnovat se mu budu. Všichni tady chceme pro Žiželice zachránit okresní přebor. Věřím, že se to podaří,“ dodal Antonín Kvapil.