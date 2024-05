Po 19. kole je z toho zatím sedmé místo, na pátý Výškov ztrácí Tuchořice tři body. „S jarní části jsme zatím velmi spokojeni. Samozřejmě nás mrzí ten začátek, kde jsme těsně podlehli Dobroměřicím B a Černčicím. Neděláme z toho tragédie, aktuálně to šlape,“ pochvaluje si.

Zdroj: DENÍK/Jaroslav Zeman

I tady vědí, že kromě týmu dospělých, se klubu musí pokusit věnovat mládeži. Jak to funguje v Tuchořicích? „Navázali jsme spolupráci se žateckým Slavojem, kde máme společný tým starších žáků. Dále to funguje tak, že pokud tam pár kluků skončí v dorostu a nechytí se v Žatci, tak jdou k nám. Pokud chtějí. Nejhorší ale je, že většina z nich úplně skončí,“ zakroutil Richter hlavou.

Ten moc dobře ví, že současná doba amatérskému fotbalu vůbec nepřeje. „Budoucnost není vůbec dobrá. Kluby budou na vesnicích končit. Na hřišti pořád hrají kluci, kterým je i 50 let. A když tihle hráči skončí, je problém. Může se to týkat i nás, dneska nevíte, co bude zítra. Myslím si, že u nás je parta dobrá. Snažíme se alespoň jedou týdně slézt na trénink, po zápase posedíme na pivko. Mohlo by nás být ale víc. Není tajemstvím, že přístup mladých hráčů, je někdy šílený. Starší kluci to nechápou. My jsme stíhali všechno – hrát, chodit do práce a být s holkou,“ konstatoval.

FOTO, VIDEO: Cítoliby trápí odliv mladých hráčů. Na další si musí počkat

Radek Richter také prozradil, jaké ambice mají Tuchořice v aktuální sezoně. Co další roky? „Rád bych, abychom se v tabulce posunuli. Líbilo by se mi takové čtvrté, páté místo. Kdyby kluci více trénovali, věřím, že bychom hráli v tabulce výš,“ má jasno.

Klub pamatuje také účast v krajské I.A třídě. „Okres nám aktuálně vyhovuje. Ze začátku jsem měl problém s tím, že nejezdili tři rozhodčí. Teď začali pískat mladší kluci a už je to lepší. Zahrát si někdy I.B třídu? Je to moje ambice, takové osobní přání. Ale samozřejmě záleží na celém týmu. Věřím, že kdyby nám tým zůstal pohromadě a povedl se doplnit mladými kluky ze Slavoje, nemuselo by to být nemožné,“ dodal vedoucí Tuchořic.