Právě probíhající sezona není v podání týmu z okresu Louny žádná sláva. Spíše naopak. „Co víme, tak by měl sestupovat jeden. Samozřejmě to letos není žádný zázrak. My jsme ale od sezony vlastně nic moc nečekali. Na druhou stranu jsme si mysleli, že budeme hrát alespoň střed tabulky,“ pokrčil rameny.

Ve Vroutku marně vzpomínají na dobu, kdy se tady hrála krajská soutěž a kdy disponoval dvěma dospělými celky. Klubu tehdy pomohl fakt, že se pod jeho křídla přesunul jiný tým z okresního přeboru.

„Tehdy jsme se spojili s Velkou Černocí, která se stala naším B týmem. Měli tam nějaké problémy s hřištěm a neměli kde hrát. Logicky to vyústilo v to, že jsme šli do I.B třídy. Postupně to ale upadalo, museli jsme to béčko zrušit za áčko hráli převážně místní. Hráče to asi přestalo bavit,“ zavzpomínal Balák.

„Aktuálně to s hráči prostě není moc slavné. Musíte využívat hráče, kteří už by nejradši skončili. Mladší generace o fotbal prostě nemá zájem. Ale v ostatních klubech je to podobné,“ podotkl.

Předseda Vroutku věří, že se podaří jakýsi klubový restart. „Nemáme mládež, ale chceme se na ní zaměřit. Od příští sezony chceme založit přípravku a postupně se věnovat obnově. Jinak to nepůjde a těžko říct, jaká by byla budoucnost. Je jasné, že celkově ten amatérský fotbal bude upadat dál. Máme konkurenci v jiných sportech, podle mě je to hlavně florbal. Na druhou stranu je dobře, že děti sportují. Pokud si vyberou něco jiného, než fotbal, nedá se nic dělat. Myslím si, že se budou muset vesnické týmy spojovat,“ má jasno Balák.

Nehrozí právě tohle Vroutku? Není na pořadu dne spojení s jiným týmem? „Zatím to doba nenastala,“ dodal předseda.