Jaroslav Francl. To není mezi kanonýry nejen na Lounsku neznámé jméno. Ten mladší, který věří, že by se střelecky prosadil i v první lize, obvykle dává třicet až čtyřicet gólů za sezonu. Dokáže ale atakovat i hranici 50 branek.

Loni v říjnu pomohl rozdrtit Libčeves 10:0 sedmi góly. A dobře zahájil 28letý šikula a obdivovatel Neymara i právě začínající podzimní část. "Je to dobrý, přišly posily, hrajeme fotbal. Věřím, že budeme ve skupině do druhého místa a pak postoupíme do okresního přeboru. A pak uvidíme, co na to klubové vedení."

Ročov, kde bývalý hráč Teplic, Domoušic či třeba Loun, začínal, se do nové sezony rozjel jako na horské dráze. S lenešickou juniorkou podlehl ve třetí okresní třídě 4:9, ale v neděli si zlepšil náladu proti Domoušicím, který zničil 11:0. "Lenešice tam měly kluky z áčka, proto se na nás vytáhly. V dalším kole už neporazily ani Krásný Dvůr, který už roky nevyhrál. Skončilo to tam 2:2."

Střelecké vysvědčení pro Francla z úvodních dvou kol? V prvním utkání dvě branky, v druhém pět gólů. Celkově jich má na svém kontě, tedy oficiálně, už sedm a je nejlepším střelcem soutěže, a to v obou jejich skupinách. Francl o fotbalových prázdninách branky střílet nezapomněl. Naopak. Začal na výbornou!

Jaký je střelecký rekordní zápis v jednom utkání? "Před dvěma lety jsem ve Staňkovicích v dresu Chlumčan dal osm gólů v jednom utkání," připomněl v rozhovoru pro Deník forvard a jedním dechem dodal: "Teď už mě soupeři znají, tak si mě v útoku hlídají třeba ve třech, ale vždycky se tam nějaká skulinka najde, nebo balon propadne."

Ročov je s tříbodovým ziskem v tabulce zatím pátý. Své postavení může vylepšit v neděli, kdy se představí od 17.00 na hřišti předposledních Buškovic B. "Tam mi to jde, padaly tam moje osobní rekordy, věřím, že tři čtyři branky opět dám. Naskočí další noví hráči, budeme silní."

Zda si opět zahraje s 53letým otcem, jako čtvrt hodiny v 1. kole a půlhodiny v kole druhém, to se teprve uvidí. "Strašně dlouho jsme před začátkem téhle sezony spolu nehráli, předtím to bylo ještě v Chlumčanech. Hraje se nám spolu dobře. Víme o sobě. Tátovi to běhá. Žádný stoper, hraje v záloze, nebo útoku, kam pošlu balon, tam je. Pak máme spolu po zápasech co rozebírat," dodává s úsměvem mladší z rodu Franclů.