Říkal jste, že chcete dát 27 branek v 26 zápasech. Zatím máte průmět dvě branky na utkání, co bilanci říkáte?

Je to super, udělal jsem si nějakou rezervu. Podzimní část už mám odstřílenou, a tak nyní můžu trošku zvolnit, ale nezvolním a budu se snažit na těch 27 gólů dosáhnou, třeba je i překonat a udržet první místo v pořadí kanonýrů ve střelecké tabulce.

Vaším prioritním zaměřením a náplní je zdravý životní styl, konkrétně výživa a fitness, fotbal není tedy úplně na prvním místě, přesto jste pro soupeře postrachem, kde hledat důvody takové famózní střelecké formy?

Zatím jsem odehrál všech sedm zápasů, protože na fotbal si čas vždy udělám. V týdnu se věnuji trénování v posilovně, odpoledne lidi chodí z práce a chtějí si zacvičit, a tak mi to nějak nevychází s těmi fotbalovými tréninky. Volno si plánuju jen na víkend, kdy máme zápasy. Zatím to zvládám, zdraví drží a ten čas mám taky.

Fotbal nemá na prvním místě, přesto chce Bránický řádit jako Haaland

Jak je tedy možné, že se vám tak daří?V mančaftu si to sedlo a já osobně mám rád výzvy. Baví mě se porovnávat s nejlepšími. Když se podíváme do Premier League, tak můj oblíbený hráč Erling Haaland dal za Manchester City v osmi zápasech čtrnáct gólů, já to stihl v sedmi. Ta motivace tam pořád je.

Před měsícem jste v rozhovoru pro Deník připustil, že pořadí střelců budete po očku sledovat. Nyní jste v jeho čele, snaží se vám tedy třeba i víc nahrávat do šancí spoluhráči, aby vám to prvenství pomohli uhájit?

Já si myslím, že mě i ti kluci hledají, protože vědí, že když to dopředu na mě pošlou, tak já si tam to místo najdu a nějak zakončím. Kluci jsou šikovní, bohužel teď je jeden na výcviku, ale plnohodnotně ho nahradili dorostenci. Bohužel jsme v Holedeči prohráli, ale ty góly tam padají.

Dobroměřice B daly v dosavadním průběhu sezony 27 branek, vy jste jich tedy vstřelil více než polovinu…

Já ty góly dávám pro radost a snad je budu dávat dál.

Poslední zápas jste prohráli 6:7, třebaže jste v poločase 4:2 vedli, co se stalo?

První poločas jsme domácí přehrávali, oni pak dali dva góly a my se trošku rozhodili. Naštěstí jsme do poločasu vstřelili ještě jeden gól do kabin. Tam jsme si nějakým způsobem k průběhu zápasu něco řekli a vlastně všechno, co jsme si řekli, jsme pak v tom zápase neudělali… Holedeč to zvládla, obrátila to, všechno se jim dařilo, sbírali všechny balony ze vzduchu, byl to jiný zápas než první poločas.

Je třináct branek v jednom střetnutí v okresním přeboru nevšední?

Nestává se často, aby padlo 13 gólů. My jsme si to vůbec nepohlídali. Zase jsme ztratili jasné tři body. Bohužel jsme stejně jako v Tuchořicích ztratili už druhý vyhraný zápas a je to škoda. Bylo téměř jistých šest bodů. Holedeč byla proti našim dorostencům zkušenější, ale i naši mladí kluci jsou zápas co zápas zkušenější, takže se snad na konci podzimu zvedneme a posuneme se v tabulce výš.

Zatím jste v klidném středu tabulky…

Určitě si zasloužíme být výš.

V sobotu hostíte od 16.00 Pátek, tedy třetí tým od konce tabulky, který nasbíral zatím jen pět bodů a naposledy podlehl Buškovicím 1:8. Bude těžké potvrdit roli favorita?

Na domácím hřišti se snažíme být vždycky favoriti. Doufám, že se nám teď podaří tu dvouzápasovou ztrátovou minisérii prolomit a konečně najedeme zase na nějakou vítěznou vlnu. Jsou třetí od konce a je to dobrá příležitost, jak si napravit po posledních nezdarech chuť.