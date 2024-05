„My věděli, že už nás nikdo nemůže přeskočit, byli jsme proto uvolnění a v pohodě. Černčice mají šikovné mladíky, ale ještě nejsou tak siloví. Pět gólů dal Peťa Hnilica, což je mladý kluk, který má velkou rychlost. Hrajeme to tak, že těmhle klukům jen tak někdo nestačí. Dávat to na ně je součást naší taktiky," přibližuje zkušený Jakub Homolka.

Hnilica za góly spoluhráčům děkuje. „Byly to moje klasické branky. Celý tým má na nich podíl. My to utkání měli od začátku pod kontrolou, skóre tomu odpovídá."

Hříškov se pod vedením srdcaře a hrajícího kouče Miroslava Kašpara, jemuž pomáhají Homolka s Tomášem Houdou, snaží o rychlý a kombinační fotbal. „Myslím, že by nám po této stránce okresní přebor vyhovoval. Ale čeká nás nadstavba, v ní nejprve Lubenec a pak asi Lipenec. To bude těžké, ale chceme postoupit," tvrdí Homolka. „Ta nadstavba bude opravdu náročná," potvrzuje Hnilica.

Zdroj: Deník/František Bílek

V případě postupu by se Hříškov posílil, nové tváře už má vyhlédnuté. „Myslím, že bychom na okres měli nadstandardní mužstvo, kdyby ty posily vyšly. Máme i dobré podmínky, za to musíme děkovat vedení, obci, že se starají," vzkazuje Jakub Homolka.

K oporám Hříškova kromě zmiňovaných hráčů patří i kapitán Dominik Vlček nebo mladý Jakub Kalous. Tým by potřeboval kreativní posilu, která by dokázala změnit styl hry v případě, že by současný systém na některého ze soupeřů přestal fungovat. „Jinak jsme skvělá parta, vše funguje," libuje si Hnilica.