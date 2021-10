SK Cítoliby? Na Lounsku platí za klub, který umí sehnat peníze. Díky nim i lásce k dětem a fotbalu je ve velmi dobré kondici. „Máme jasnou představu, kam chceme směřovat, proto soustavně pracujeme na klubovém image, především se snažíme být otevřeni svému okolí; nejdůležitější je pro nás spolupráce s veřejností, ta plodí řadu nápadů a podnětů,“ říká Milan Skula, který má na starosti sponzoring a dotace.

Trénink fotbalové mládeže v Cítolibech. | Foto: SK Cítoliby

Zatímco jiné sportovní kluby jsou sužovány koronavirovou tasemnicí, která vyžrala nejen klubovou pokladnu, ale i chuť řady členů na další fungování, Cítoliby jsou jako krásné poupátko, které se stále rozvíjí. „U nás je několik, řekněme, tradičních sponzorů. Jednoznačně máme podporu generálního partnera klubu, kterým je Městys Cítoliby. V obecné rovině jsou to pak partneři z řad firem, které v Cítolibech sídlí. Můžeme-li jmenovat ty největší, je to společnost Rybka Group a Ceps, a.s., které finančně podporují naši mládež. Máme ovšem i celou řadu dalších sponzorů, tradičně třeba společnost Partystany LN. A co je obdivuhodné, také máme privátní, soukromé dárce, kteří přijdou a sami věnují finanční prostředky! Nejčastěji právě na podporu sportu dětí a mládeže,“ líčí Skula.