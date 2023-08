Jedenáct nula... Dobroměřická rezerva rozebrala Vroutek do posledního šroubku

Čtyři branky do poločasu, čtyři góly dal sám elitní snajpr Eduard Bránický. Soupeře nešetřil, neboť v poslední desetiminutovce zaznamenal čistý hattrick. Dobroměřická rezerva rozebrala Vroutek do posledního šroubku, smetla ho 11:0. Bránický je po dvou mačích na pěti trefách a je v čele tabulky kanonýrů okresního přeboru Lounska. "A to mohl ještě další tři góly přidat," uvedl po utkání spokojený dobroměřický trenér Milan Myšák.

Momentka je z červnového zápasu Černčice - Dobroměřice B 3:7. Nyní dobroměřická rezerva smetla v okresním přeboru Vroutek 11:0. | Foto: Deník/Jaroslav Tošner

Osobnost Deníku Byl jsem jako Krejčí, říká fotbalový šikula Míček. Dal čtyři góly, penaltu ne Je kovaný fanoušek pražské Slavie, ale při nedělní premiéře mistrovského podzimu si… Přečíst článek > Jen tři kluby ještě mají v lounském fotbalovém okresním přeboru plný počet bodů: Buškovice, Černčice a Kozly. Právě buškovický tým byl tím dalším, kdo rovněž předvedl víkendovou kanonádu, už v sobotu dopoledne porazil TJ Sokol Pátek 7:1. "Do sezony jsme vykročili dobře, začátek je vždy důležitý. Pro nás je o to cennější, že nám v létě někteří kluci odešli a máme i poměrně početnou marodku," řekl předseda lídra tabulky Jaromír Trávníček. První místo ale zatím nepřeceňuje. "Při respektu k dosavadním soupeřům nám je jasné, že narazíme na kvalitnější protivníky, na prvního z nich už v sobotu ve Vrbně. Pátek jsme porazili s přehledem, bylo jen otázkou, jakým rozdílem ten zápas skončí," ohlédl se za víkendovým děním šéf Baníku. Výsledkem kola je ale zmiňovaných 11:0 z továrny Dobroměřic B. Po remíze 1:1, kterou Myšákův tým uhrál před týdnem ve Vrbně, tentokrát rekordní výhra. Byl jsem jako Krejčí, říká fotbalový šikula Míček. Dal čtyři góly, penaltu ne "Vroutek je nováčkem, který z I. B třídy nesestoupil, ale opustil ji dobrovolně. V prvním kole doma podlehl ambiciózním Černčicím jen 1:2, a tak jsme měli respekt, moc nevěděli, co čekat. V úvodu zápasu potvrdil, že se jedná o fotbalové mužstvo, i oni chtěli hrát. My jsme dali v 5. minutě první gól, pak nám pomohli další tři před přestávkou. Postupem času jsme je uběhali a přehrávali," uvedl k utkání dobroměřický trenér. Kdo si myslí, že je za výsledkem plejáda posil z dobroměřického A mužstva Davida Holečka, které hraje I. A třídu, je na omylu. "Áčko hrálo skoro souběžně ve Spořicích (vyhrálo 3:2). Je ale pravda, že tady máme spoustu kvalitních kluků, kteří jsou, asi na dvě výjimky, rok ještě věkově v dorostenecké kategorii. Pokud jdou za A mužstvo, tak většinou naskakují na chvilku. Naší prioritou je, aby se vykopali tady u nás, už v sobotu v Tuchořicích nás čeká zajímavý zápas," uvedl trenér juniorky Myšák s tím, že pokud jeho tým bude v tabulce, stejně jako v posledních letech, kolem třetího místa, tak bude spokojen. Na Lounsku začala i třetí okresní třída. Ve skupině A vyhrál Hříškov na hřišti chlumčanské rezervy 6:0, ve skupině B porazila lenešická juniorka v divokém střetnutí Ročov 9:4.

