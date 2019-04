O posledním dubnovém víkendu budou hrát Louny šlágr krajského přeboru v Krupce, Dobroměřice čeká těžký boj v Srbicích, Žatec hraje doma s Perštejnem.

Žatecký Slavoj (v zeleném) přišel o dvoubrankové vedení, ale dva body nakonec urval po penaltách. | Foto: Deník / Jaroslav Tošner

HRAJÍ DOMA:

Krajský přebor: Žatec – Perštejn (so 17).

I. A třída, skupina B: Podbořany – Bílina (so 17), Domoušice – Postoloprty (so 17). I. B třída, skupina B: Lenešice – Jirkov (so 10.15), Tuchořice – Blažim (so 13.30), Krásný Dvůr – Chlumčany (ne 17).

Okresní přebor: Žíželice – Slavětín (so 10), Cítoliby – Výškov (so 13), Černčice B – Kozly (so 17), Panenský Týnec – Staňkovice (so 17), Libčeves – Peruc (so 17), Dobroměřice B – Vrbno (ne 17).

III. okresní třída: Hlubany – Vroutek B (so 17), Chožov – Buškovice (so 17), Chlumčany B – Cítoliby B (so 17), Ročov – Lubenec (so 17), Pátek – Holedeč (so 17), Líšťany – Koštice (ne 17).

IV. okresní třída: Hříškov – Zeměchy (ne 17), Lipenec – Nepomyšl (ne 17), Lenešice B – Bezděkov (so 13.30), Měcholupy – Lišany (ne 13.30).

Česká divize dorostu U19 a U17: Louny – Litoměřicko (10 a 12.15).

Divize žen: Postoloprty – Prague Raptors FC (ne 14).