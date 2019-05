Které utkání si vyberete z víkendové nabídky? Týmy z krajského přeboru hrají venku. Zajímavý duel se bude hrát v I. A třídě v Podbořanech, kam přijede Vroutek.

Podbořany (žluté dresy) vyhrály nad Postoloprty 3:2 | Foto: Jaromír Hykl

HRAJÍ DOMA:

I. A třída, skupina B: Podbořany – Vroutek (so 17), Postoloprty – Kopisty (so 17), Domoušice – Kryry (so 17). I. B třída, skupina C: Lenešice – Nové Sedlo (so 10.15), Tuchořice – Chlumčany (so 13.30), Krásný Dvůr – Březenecká Chomutov (ne 17).

Okresní přebor: : Žíželice – Staňkovice (so 10), Cítoliby – Kozly (so 10.30), Dobroměřice B – Libčeves (so 17), Panenský Týnec – Vrbno (so 17), Černčice B – Peruc (ne 17), Výškov – Slavětín (ne 17).

III. okresní třída: Holedeč – Lubenec (so 17), Chožov – Vroutek B (so 17), Ročov – Koštice (so 17), Pátek – Buškovice (so 17), Chlumčany B – Hlubany (ne 17), Líšťany – Cítoliby B (ne 17).

IV. okresní třída: Lenešice B – Lišany (so 13.30), Bezděkov – Měcholupy (ne 17), Hříškov – Nepomyšl (so 10.15), Zeměchy – Lipenec (ne 17).

Česká divize dorostu U19 a U17: Louny – Varnsdorf (so 10 a 12.15).