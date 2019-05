V krajském přeboru se v neděli půjde na velké derby - Louny od pěti hostí Dobroměřice. Už v sobotu se představí Žatec doma proti Krupce.

Dobroměřice (v bílém) sice daly pět branek a získaly body důležité k záchraně, ale herně se trápí. | Foto: Deník / Jaroslav Tošner

HRAJÍ DOMA:



Krajský přebor: Žatec – Krupka (so 17), Louny – Dobroměřice (ne 17).

I. A třída, skupina B: Vroutek – Domoušice (so 17).

I. B třída, skupina B: Černčice – Libochovice (ne 17). I. B třída, skupina C: Nové Sedlo – Tuchořice (so 10.30), Blažim – Vilémov (so 13.30).

Okresní přebor: Libčeves – Cítoliby (so 11), Slavětín – Černčice B (so 17), Peruc – Žíželice (so 17), Kozly – Staňkovice (so 17), Dobroměřice B – Panenský Týnec (so 17), Vrbno – Výškov (so 17).

III. okresní třída: Chlumčany B – Líšťany (so 17), Hlubany – Pátek (so 17), Lubenec – Chožov (so 17), Vrtoutek B – Ročov (ne 13.30), Buškovice – Košťice (ne 17), Cítoliby B – Holedeč (ne 17).

IV. okresní třída: Měcholupy – Bezděkov (so 13.30), Lišany – Lenešice B (ne 17), Lipenec – Zeměchy (ne 17).



HRAJÍ VENKU:



Krajský přebor: Kadaň – Žatec (so 10.15), Jílové – Louny (so 17).

I. A třída, skupina B: Bílina – Postoloprty (so 15), Kopisty – Podbořany (so 17), Ledvice – Spořice (ne 15).

I. B třída, skupina B: Lom – Krásný Dvůr (so 17), Braňany – Lenešice (ne 17), Jirkov – Chlumčany (ne 17).

Česká divize dorostu U19 a U17: Bohemians Praha B – Louny (so 10 a 12.15). (oh)