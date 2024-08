Na Lounsku tradičně poutají největší pozornost zápasy Loun a Žatce; oba kluby hrají v krajském přeboru. Jako první půjde do akce žatecký Slavoj, v sobotu od pěti hostí u Ohře nováčka z Děčína. Po výhře na penalty v Jílovém chce do tabulky další body. „Na zápas s Děčínem se těšíme, bude to náš první zápas v krajské soutěži v této sezóně před domácím publikem. Výhra po penaltách v Jílovém nám dodala sebevědomí, utkání jsme odmakali. Teď chceme doma body potvrdit a podat ještě lepší výkon," zve fanoušky do hlediště hráč Slavoje Ondřej Kadlec.

Louny se představí o 24 hodin později na svém stadionu proti Bílině. Nováček z Teplicka před týdnem překvapil, když doma porazil 2:0 Srbice. Svěřenci kouče Martina Vrtišky byli také úspěšní, zvítězili 3:1 v Modlanech. „Tam to byl první ostrý zápas. Zvládli jsme ho díky týmovému výkonu a trpělivosti. Zapracovat určitě musíme na proměňování šancí, to je to, co nás trápilo i po celou dobu v divizi," myslí si Petr Vokurka. Jeho oddílový spoluhráč Dominik Dolejší souhlasí. „Hra asi nebyla úplně ideální. Věřím, že si ti sedne a ukážeme, jak silný jsme tým."

Jakým soupeřem bude Bílina? „Nečekám vůbec jednoduchý zápas. Její výhra nad Srbicemi jasně ukazuje, že nemůžeme nic podcenit. Do utkání musíme dát sto procent. Ale věřím, že v domácím prostředí to zvládneme," je Dolejší optimistou. „Myslím si, že Bílina nepřijede bránit. Bude se snažit na nás vytáhnout," upozorňuje Vokurka.

Prvním kolem se rozjede okresní přebor, například na jaře páté Tuchořice přivítají v sobotu Peruc, nováčka soutěže; výkop je plánovaný na 17. hodinu. „Jsme dobře připraveni. Absolvovali jsme dva přípravné zápasy, nějaké tréninkové jednotky. Ale samozřejmě, že to vždy může být lepší," hlásí tuchořický František Bureš. Co bude klíčem k vítězství? „Peruc je novým týmem v okresním přeboru, čekám trošku takové oťukávání. Důležité bude proměnit šance a hrát svoji hru. Ale gólů moc nepadne," predikuje. Bureš netuší, v jaké sestavě jeho tým nastoupí. „Lidi přijíždějí z dovolených. Máme nějaké zraněné a dva ze základu jsou v trestu z jara. Důležité bude makat jeden za druhého. Určitě chceme vyhrát a úspěšně do sezony vstoupit," doplňuje Bureš.

Rozjede se také III. třída, ve skupině B bude patřit k jejím favoritům Ročov. Ve svém úvodním duelu se v sobotu od 13.30 hodin střetne s Lišany. „Myslím, že vyhrajeme o pět gólů, Francl a Lavička mají dobrou formu. Konečně chceme vykopat okres!" je bojovně naladěný ročovský Petr Drexler. Slova o postupu potvrzuje Josef Lavička. „Rádi bychom hráli o přední příčky. Teoreticky bychom se po mnoha letech mohli pokusit o postup do okresního přeboru. Lišany bychom měli zvládnout, ale musíme proměňovat šance. Měl by to být zápas s mnoha vstřelenými góly," tipuje.

Chance liga

Slavia Praha – Teplice (sobota, 17.00)

Chance: Národní liga

Varnsdorf – Chrudim (neděle, 17.00)

3. Česká fotbalová liga, skupina A

Petřín Plzeň – Chomutov (sobota, 10.15)

3. Česká fotbalová liga, skupina B

Ústí nad Labem – Česká Lípa (pátek, 18.00), Baník Most Souš – Hradec Králové B (sobota, 17.00), Teplice B – Brozany (neděle, 10.00)

4. Česká fotbalová liga, skupina B

Štětí – Český Brod, Březová – Ústí nad Labem mládež (sobota, 10.15)

Krajský přebor Ústeckého kraje

2. kolo, 17. 8 a 18. 8.:

Neštěmice - Modlany (sobota 10.15), Oldřichov - Proboštov, Litoměřicko - Most-Souš B (oba sobota 10.30), Srbice - Dobroměřice, Jílové - Ledvice, Žatec - Děčín (vše sobota 17), Kadaň - Černovice (neděle 15), Louny - Bílina (neděle 17).

I. A třída

2. kolo, 17. 8. a 18. 8.:

Rumburk - Nové Sedlo (sobota 10.15), Horní Jiřetín - Roudnice, Lovosice - Krupka (oba sobota 10.30), Klášterec - Litvínov, Pokratice - Spořice (oba sobota 14), Lenešice - Libouchec (sobota 17), Spořice - Bohušovice (neděle 15), Ervěnice-Jirkov - Dušníky (neděle 17).

I. B třída, skupina A

2. kolo, 17. 8. a 18. 8.:

Svádov-Olšinky - V. Březno (sobota 10.30), Malšovice - Hostovice (sobota 13), Litoměřicko B - Chuderov, Sebuzín - Trmice, Jiříkov - Lukavec (oba sobota 13.30), Úštěk - Heřmanov, Střekov - Mojžíř, Neštěmice B - Žitenice (vše neděle 17).

I. B třída, skupina B:

2. kolo, 17. 8. a 18. 8.:

Málkov - Kryry (sobota 10.15), Březno - Černčice (sobota 10.30), Osek - Buškovice (sobota 11), Duchcov - Chlumec, Blažim - Louny B (oba sobota 13.30), Meziboří - Dubí (neděle 10.30), Údlice - SK Kadaň, Dobroměřice B - Chlumčany (oba neděle 17).

8. liga (Okresní přebor)

1. kolo, 17. 8. a 18. 8.:

Vroutek - Měcholupy, Pátek - Podbořany, Hříškov - Kozly, Tuchořice - Peruc, Cítoliby - Postoloprty, Holedeč - Vrbno (vše sobota 17), Výškov - Lipenec (neděle 17).

9. liga (III. třída), skupina A:

1. kolo, 17. 8. a 18. 8.:

Chlumčany B - Braňany, Slavětín - Koštice (oba sobota 13.30), Panenský Týnec - Libčeves, Chožov - Cítoliby B (oba neděle 17).

9. liga (III. třída), skupina B:

1. kolo, 17. 8. a 18. 8.:

Ročov - Lišany (sobota 13.30), Lenešice B - Nepomyšl (neděle 13), Krásný Dvůr - Lubenec (neděle 13.30), Buškovice B - Žiželice (neděle 17).