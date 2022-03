Bude mu už 48 let, přesto dává gól za gólem. Pavel Melichar, útočník Nového Sedla, táhne svůj tým do I. B třídy, na podzim se trefil do černého osmnáctkrát. Zároveň se stal nejlepším střelcem Lounska od divize až po nejnižší třídu.

Zdroj: Deník/František Bílek

„Je to samozřejmě hezké, v mém věku to těší dvakrát tolik, ale nejdůležitější je, že ty moje góly pomáhají celému týmu. Jsme po podzimu první, tak doufám, že na to navážeme i na jaře," říká sympaťák Melichar. Ve videorozhovoru prozradil řadu zajímavostí, například i to, jestli doma plní po náročném tréninku manželské i jiné povinnosti.

Zdroj: Deník