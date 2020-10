„Za hattrick jsem opravdu rád, ale musím uznat, že to byl jeden z těch jednodušších. Dvě další šance jsem tento zápas zahodil, jinak jsem mohl mít i více vstřelených gólů. Děkuju spoluhráčům za parádní balóny, kterými mě posílali do šancí,“ usmívá se ročovský fotbalista.

Jaký to proti Hlubanům byl zápas?

Jednoznačný pro nás, avšak svým způsobem také těžký. Hrálo se v dešti a na těžkém terénu. Soupeř ze začátku dobře bránil, my nedali pár šancí. Po nějaké chvíli se nám to naštěstí podařilo zlomit a dva rychlé góly zlomily i soupeře. Od té doby to bylo spíše o tom, kolik, než kdo.

Říkáte, že hattrick byl jeden z těch jednodušších. Takže v porovnání se třemi góly, které jste dal Lenešicím, vás nestál tolik sil?

Je to tak, před měsícem jsem se na něj nadřel mnohem více. Rozhodně padl proti těžšímu soupeři, proto si jej vážím více. Jsem rád za každý gól, který vstřelím, ale důležitější jsou body pro tým.

Bude vás hattrick něco stát?

Žádné pokuty v týmu zavedené nemáme. Sjíždíme se na zápas z hodně míst. Často se stane, že někdo přijede pár minut po srazu. Většinou jsme rádi za každého, kdo se objeví.



V týmu jste nově kapitánem. Proč došlo ke změně kapitána?

To je pravda, kapitánskou pásku jsem dostal nově od této sezóny. Byla mi svěřena potom, co dosavadní kapitán začal mít zdravotní potíže. Možná je to také tím, že jsem vcelku ukecaný na hřišti, a to i směrem k rozhodčímu. Jako kapitán s ním mluvit můžu, takže jsem za ní rozhodně rád.



Takže je pro vás páska na ruce přínosem?

Rozhodně se teď cítím více zodpovědnější vůči klukům na hřišti. Snažím se je na hřišti co nejvíce podporovat a vyhecovat k co nejlepšímu výkonu. Často jim také vcelku důrazně řeknu něco k jejich chybám, ale to je vše v zápalu emocí na hřišti. S kluky v týmu máme skvělou partu a věřím, že zbytek sezony zakončíme úspěšně.

Jak byste zatím zhodnotil sezonu?

Její začátek nám moc nevyšel, kdy prohráli jsme první dva zápasy. Poté se nám povedlo urvat těžký zápas s Lenešicemi. To nás nakoplo, náš celkový výkon se zvedl a za to jsem velmi rád.



Jaké máte ambice?

Naše ambice pro tuto sezonu jsou určité ustálení kádru a sehrání se pro další ročník.



Takže sestava se během léta změnila?

Oproti minulé sezoně máme pár nových tváří a hlavně navrátilce ze zranění. Rozhodně jsme tedy v silnější sestavě, než jsme byli minulou sezonu.



Prozraďte něco o podmínkách pro fotbal, které v obci máte.

Podmínky v naší obci jsou dobré. Na domácí zápasy chodí vcelku dost fanoušků, podporují nás v našem snažení. Zázemí máme také velmi dobré. Vše je po rekonstrukci a příjemné.