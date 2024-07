Už je to sedm let, co se tady naposledy hrál fotbal. Od té doby je hřiště ve vesničce Kněžice, která spadá pod Podbořany, bez aktivního fotbalového klubu. Jedním z pamětníků posledního zápasu je také František Bureš, který v klubu strávil 11 let.

„Na konci jsem byl taková děvečka pro všechno, už mě to pak přestalo bavit,“ usmál se 40letý František Bureš, který aktuálně hraje okresní přebor v Tuchořicích.

Františku, proč vlastně skončil fotbal v Kněžicích?

Jestli se nepletu, tak to bylo na jaře v roce 2017. V podstatě se nám snížila členská základna, celkově hodně uvadl zájem hráčů pokračovat. To samé se týkalo lidí, co v klubu působili. Skončili jsme během sezony. Po startu jarní části jsme měli problémy se sestavou. Než abychom jezdili v devíti na zápasech, tak jsme zaplatili pokutu a odhlásili se.

Obec se nesnažila fotbal zachránit?

Kněžice jsou malá vesnička, který spadá pod Podbořany. Neměli jsme finanční zázemí ani vlastní úřad. Podbořany mají, co se týče dotování sportu, nastavená pravidla. To nám také moc nepomáhalo. Celkově se sešlo více faktorů.

V poslední dohrané sezoně jste obsadili v tehdejší 4. třídě deváté místo. To nebylo tak špatné, viďte?

Já si myslím, že se v Kněžicích chvíli hrál i okres. Když jsem do Kněžic přišel, tak už se hrála nižší soutěž. Já jsem pracoval v Praze a bydlel v Žatci, nebyl čas na tréninky. Hráli jsme pro žízeň a fungovalo to tak, že kamarád přivedl kamaráda. A tak dále. Za mého působení se tady hrál fotbal na dobré okresní úrovni. Postupně se ta členská základna zužovala až to dopadlo tak, jak to dopadlo.

Jak osobně vzpomínáte na fotbalové roky v Kněžicích?

Vzpomínám na to dobře. Měli jsme dobrou partu, dobře to fungovali i s lidmi z vesnice. Myslím si, že na nás chodilo relativně hodně diváků, dokonce s námi jezdili na venkovní zápasy.

Když se klub rozpadl, existovala šance na znovuobnovení?

Ne, ani teď to nepřipadá v úvahu. Po našem konci jsme s několika kluky z naší party absolvovali několik letních turnajů. Jsme pořád v kontaktu.

Hřiště a jeho okolí ale vypadá velmi dobře. Pořádají se tam nějaké akce?

Objekt a kabiny patří městu Podbořany. Je tam i dětské hřiště, které jsme ale zařídili my. Sami jsme měli děti, takže jsme věděli, že to hřiště lidé ocení. Pořádali se dětské dny. Podbořany to udržují, v obci je pár děcek, chodí si tam někdo kopat. Je dobře, že areál stále funguje.

Prozradíte, jaká byla vaše klubová funkce?

Ke konci jsem se v podstatě staral o všechno. Měli jsme předsedu, místopředsedu. Staral jsem se o finance, o dotace, jednal s úřadem, měl trenérskou licenci. Byl jsem taková děvečka pro všechno (smích). Když budu upřímný, tak mě to ke konci přestalo bavit. Přístup některých lidí byl smutný. Už mě nebavilo tomu obětovat svůj čas.

Jak vůbec vidíte budoucnost amatérských fotbalových klubů na okresní úrovni?

Je strašně důležité, aby měl oddíl za sebou obec. Nejlépe, aby byla nakloněna fotbalu. Pak je samozřejmě důležitá mládež. V Tuchořicích spolupracujeme na bázi mládeže se žateckým Slavojem. Kluci, co jsou věkově dorostenci, jdou do Slavoje. Pokud pak nemají na vyšší soutěž, vrací se k nám. Myslím si, že to je znát a je to dobrá cesta. Upřímně si myslím, že za pár let tady budeme mít jednu okresní soutěž.

V Tuchořicích ale máte věkově hodně rozmanité mužstvo, ne?

Mě je 40, už dávno jsem chtěl stát za rantlem a fandit (smích). V týmu máme Ondru Pláničku (49 let) nebo brankáře Radka Bartoše (48 let). Kdysi by to bylo nemyslitelné, věkové rozpětí se natahuje. Díky takovým hráčům ale může spousta týmů fungovat.

Mohlo by vás zajímat: Vykradené kabiny, rozřezané střídačky. Fotbal v Sedčicích prostě nešlo udržet